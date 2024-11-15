繁花映古刹 文化焕新彩——习近平总书记在白马寺考察回访记

5月19日下午，习近平总书记来到白马寺考察，详细了解佛教中国化和寺院文物保护情况。他指出，白马寺见证了佛教传入、发展并不断中国化的进程。历史证明，坚持我国宗教中国化方向是完全正确的，要积极引导宗教同中华优秀传统文化相融合、与社会主义社会相适应。

“白马寺见证了佛教传入、发展并不断中国化的进程。历史证明，坚持我国宗教中国化方向是完全正确的，要积极引导宗教同中华优秀传统文化相融合、与社会主义社会相适应。”

——习近平

航拍白马寺

5月19日下午，习近平总书记来到白马寺考察，详细了解佛教中国化和寺院文物保护情况。他指出，白马寺见证了佛教传入、发展并不断中国化的进程。历史证明，坚持我国宗教中国化方向是完全正确的，要积极引导宗教同中华优秀传统文化相融合、与社会主义社会相适应。

红墙黛瓦间苍翠掩映，松风云影中古刹清幽自然。21日，循着总书记的脚步，洛报融媒记者来到白马寺进行回访。

白马寺牡丹花开

历史文化恒传承

“总书记非常可亲可敬、平易近人。”总书记来到白马寺考察，令白马寺监院妙通法师备受鼓舞。他表示，白马寺将牢记总书记嘱托，把文化遗产保护好、传承好。

始建于东汉年间的白马寺，是佛教传入中国后第一座官办寺院，距今已有近2000年历史，被认为是中国佛教的发源地，有“中国第一古刹”之称。

妙通法师介绍，现存白马寺坐北朝南，总面积6万平方米左右，于1979年对外开放。寺内现存建筑为元、明、清时所留，体现了中国宫殿式建筑的传统。寺内保存历代碑刻40余方，是研究白马寺历史沿革和碑刻艺术的珍贵实物资料。

“结合汉魏洛阳城的考古发现与研究，通过对城门、道路的考订，可以确定现今洛阳白马寺的位置，就是东汉时期白马寺的位置。”中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队副队长郭晓涛介绍，1962年，中国社会科学院考古研究所开始对汉魏洛阳城遗址进行科学系统的考古发掘与研究，而围绕白马寺的考古工作也随之开启并持续至今。2022年开始，考古工作者在白马寺北侧区域进行考古勘查和发掘，并首次发现了白马寺所在的北魏洛阳里坊，内部存在以十字街为主要框架的道路空间布局，为研究中国古代都城里坊制度提供了重要资料，学术意义重大。

郭晓涛表示，总书记的到来令广大考古工作者备受鼓舞，大家将牢记总书记嘱托，不断探索未知、揭示本源，做好考古成果的发掘、整理、阐释工作。

针对白马寺的保护修缮也一直是文物保护工作者耕耘的重心。

市文物局党组书记、局长赵晓军介绍，新中国成立后，白马寺多次进行保护性修复。先后于1952年、1954年、1959年多次拨专款修缮，并于1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位，1990年齐云塔院得到扩建。

2018年，洛阳市根据《国家文物局关于白马寺文物保护工程立项的批复》编制了《白马寺文物建筑保护工程勘察设计方案》；2020年，国家专门下达文物保护专项经费用于白马寺文物保护维修工程；2021年，国家文物局同意对白马寺多处建筑屋面及寺院东围墙实施抢险修缮工作；2022年，洛阳市启动白马寺文物保护维修工程，目前已施工完毕……保护工作的持续接力，让这座千年古刹不仅保留了原有风貌，更焕发出新的光彩。

“总书记对文物工作的关心和重视，令我们倍感温暖、备受鼓舞。”赵晓军表示，习近平总书记的殷殷嘱托为文物保护工作指明了方向，提供了根本遵循。全市文物系统将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，正确处理保护与利用、保护与发展、保护与开发的关系，始终把保护放在第一位，着力推动文化遗产的创造性转化、创新性发展，一如既往地守土尽责，以保护传承和开发利用水平的不断提升，持续展现洛阳丰厚文化资源的历史价值、时代价值。