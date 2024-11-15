国内唯一智能矿山装备研发平台在洛加速建设

日前，位于涧西区的中信重工智能矿山重型装备全国重点实验室建设项目，掀起奋战二季度的热潮。随着主体结构封顶，这个国内唯一的智能矿山装备研发平台进入建设冲刺阶段。

日前，位于涧西区的中信重工智能矿山重型装备全国重点实验室建设项目，掀起奋战二季度的热潮。随着主体结构封顶，这个国内唯一的智能矿山装备研发平台进入建设冲刺阶段。 项目建设现场 日前，位于涧西区的中信重工智能矿山重型装备全国重点实验室建设项目，掀起奋战二季度的热潮。随着主体结构封顶，这个国内唯一的智能矿山装备研发平台进入建设冲刺阶段。 作为国内唯一聚焦智能矿山重型装备研发的国家级平台，该项目一期投资2.7亿元，计划建设实验车间、实验楼等核心设施，建成后将负责矿物加工理论、装备智能化等关键技术攻关。 中信重工工程管理中心相关负责人介绍，该项目自全面开工以来，仅用3个月就完成主体结构封顶，较原定工期提前2个多月。目前，项目转入二次结构砌建、室内外装修及设备安装准备阶段。 项目建设跑出“加速度”，离不开扎实高效的施工保障举措。涧西区发展改革委相关负责人介绍，自项目自落地以来，属地相关职能部门组建服务专班，针对项目土地、用工、资金等需求，提供“一包到底”精准服务。 在施工管理精益化方面，项目建设团队创新推行“网格化”安全巡检制度，每日开展隐患联合排查，重点管控钢结构吊装、高空作业等风险点；严格材料进场验收，关键设备全程驻场监造；采用“工序穿插”施工法，实现土建、机电安装同步推进，效率得以大幅提升。 “眼下，每天有近200名工人在岗作业，机械设备马力全开，建设物料备货充足。”中信重工工程管理中心相关负责人坦言，针对即将到来的夏季高温天气，项目建设团队已制订完备的施工预案，适时采取错峰施工举措，确保建设不断档、快推进。 聚焦重型装备领域“卡脖子”技术，打造矿山装备技术新标杆。 记者采访了解到，中信重工此前已凭借18500吨油压机、超深井提升系统等成果打破国外垄断，其大型磨机全球市场占有率居世界第二。该实验室将聚焦矿山装备智能化、高效节能等方向，突破大型提升装备智能控制系统、超深矿井安全运维等关键技术，推动国产装备替代进口，为洛阳新质生产力培育提供硬支撑。 “奋战二季度，决胜收官战。”中信重工工程管理中心相关负责人表示，将围绕“保安全、保质量、保节点”目标，倒排工期挂图作战，全力冲刺“9月下旬竣工、年底具备投产条件”目标，为矿山装备智能化升级注入新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 雷正道 文/图）