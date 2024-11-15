关于开展人民建议专项征集活动的公告

为进一步发挥人民建议征集在了解民情、汇集民意、集中民智的作用，推动全市经济社会高质量发展，洛阳市人民建议征集办公室决定开展2025年人民建议征集活动，欢迎社会各界人士积极参与，为现代化洛阳建设建言献策。

为进一步发挥人民建议征集在了解民情、汇集民意、集中民智的作用，推动全市经济社会高质量发展，洛阳市人民建议征集办公室决定开展2025年人民建议征集活动，欢迎社会各界人士积极参与，为现代化洛阳建设建言献策。 为进一步发挥人民建议征集在了解民情、汇集民意、集中民智的作用，推动全市经济社会高质量发展，洛阳市人民建议征集办公室决定开展2025年人民建议征集活动，欢迎社会各界人士积极参与，为现代化洛阳建设建言献策。 一、征集内容 重点围绕城市提质、产业发展、乡村振兴、政务服务、交通出行、文化旅游、特殊困难群体帮扶、教育和医疗等与人民群众生产生活密切相关事项。 二、征集时间 自公告发布之日起至2025年7月31日。 三、征集要求 1.紧扣人民建议征集内容提出合理化、可行性建议，客观公正、实事求是，忌过于简单、笼统、抽象。 2.建议内容要符合党的路线、方针、政策，紧密联系洛阳经济社会发展实际，突出针对性和可操作性。 3.求决、申诉、举报，以及超出市级权限的政策法规创制或修改等事项，不属于人民建议范围，相关建议请通过法定形式提出。 4.提交建议时要写清自己的真实姓名和联系电话，便于反馈办理情况。 四、征集方式 建议人可通过书信、电子邮件、网站等任一方式提出建议。 通信地址：洛阳市洛龙区政和路7号(市征集办) 邮编：471023 电子邮箱：lysjyzjb@126.com。 市信访局门户网站：https://xfj.ly.gov.cn/。 五、成果运用 对通过以上渠道收集到的人民建议，市征集办将及时予以整理、登记，并报送市委、市政府研究或转有关部门办理。对征集到的涉及重大事项、具有重要价值的人民建议，市征集办还将根据建议内容，按照职责权限交由相关部门组织专家学者、社会有关方面代表、特邀建议人等进行论证，形成论证结论，切实推动人民建议的成果转化。对于政府采纳后取得明显经济效益或社会效益的合理化建议，市征集办将对提出建议的人员给予物质或精神奖励。 洛阳市人民建议征集办公室 2025年5月20日