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关于开展人民建议专项征集活动的公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.22 08:31
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　　为进一步发挥人民建议征集在了解民情、汇集民意、集中民智的作用，推动全市经济社会高质量发展，洛阳市人民建议征集办公室决定开展2025年人民建议征集活动，欢迎社会各界人士积极参与，为现代化洛阳建设建言献策。

　　一、征集内容

　　重点围绕城市提质、产业发展、乡村振兴、政务服务、交通出行、文化旅游、特殊困难群体帮扶、教育和医疗等与人民群众生产生活密切相关事项。

　　二、征集时间

　　自公告发布之日起至2025年7月31日。

　　三、征集要求

　　1.紧扣人民建议征集内容提出合理化、可行性建议，客观公正、实事求是，忌过于简单、笼统、抽象。

　　2.建议内容要符合党的路线、方针、政策，紧密联系洛阳经济社会发展实际，突出针对性和可操作性。

　　3.求决、申诉、举报，以及超出市级权限的政策法规创制或修改等事项，不属于人民建议范围，相关建议请通过法定形式提出。

　　4.提交建议时要写清自己的真实姓名和联系电话，便于反馈办理情况。

　　四、征集方式

　　建议人可通过书信、电子邮件、网站等任一方式提出建议。

　　通信地址：洛阳市洛龙区政和路7号(市征集办)

　　邮编：471023

　　电子邮箱：lysjyzjb@126.com。

　　市信访局门户网站：https://xfj.ly.gov.cn/

　　五、成果运用

　　对通过以上渠道收集到的人民建议，市征集办将及时予以整理、登记，并报送市委、市政府研究或转有关部门办理。对征集到的涉及重大事项、具有重要价值的人民建议，市征集办还将根据建议内容，按照职责权限交由相关部门组织专家学者、社会有关方面代表、特邀建议人等进行论证，形成论证结论，切实推动人民建议的成果转化。对于政府采纳后取得明显经济效益或社会效益的合理化建议，市征集办将对提出建议的人员给予物质或精神奖励。

　　洛阳市人民建议征集办公室

　　2025年5月20日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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