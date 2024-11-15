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洛阳召开“三夏”生产暨夏粮收购秸秆禁烧工作视频会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.22 08:31
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我市召开“三夏”生产暨夏粮收购秸秆禁烧工作视频会
张玉杰讲话

　　昨日，我市召开“三夏”生产暨夏粮收购秸秆禁烧工作视频会，深入贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，全面落实中央和省市相关工作要求，安排部署“三夏”生产、夏粮收购、秸秆禁烧等工作。市长张玉杰出席会议并讲话。

　　会议指出，习近平总书记高度重视粮食安全，这次在河南考察时再次就“扛牢粮食安全责任”提出新要求、作出新部署，为我们指明了前进方向、提供了根本遵循。当前正值“三夏”生产关键期，各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，始终牢记粮食安全这个“国之大者”，把“三夏”生产作为当前农业农村工作的重中之重，提前谋划部署，精心组织安排，奋力夺取夏粮丰收，夯实全年粮食生产基础。

　　会议强调，要高效服务“三夏”生产，密切关注天气异常变化，加强气象灾害预警，完善防灾减灾预案，做好农机调度和服务保障，科学组织群众收获晾晒，不误农时抓紧夏播夏管，确保夏粮颗粒归仓、秋粮种足种好。要精心组织夏粮收购，强化资金、仓容等要素保障，加强产销衔接和农企对接，严肃查处压级压价等坑农害农行为，确保农民售粮顺畅、市场平稳有序。

　　会议强调，秸秆禁烧工作事关大气污染防治，事关人民群众切身利益。要把秸秆禁烧作为检验作风能力的标尺，从统筹调度、常态巡查、宣传引导、警示教育上全方位发力，推动秸秆禁烧工作落实落细。要坚持疏堵结合，加大资金支持力度，落实网格监管责任，更好发挥“蓝天卫士”作用，实时监测、精准定位、快速处置，依法打击恶意纵火行为；完善秸秆收储运体系，统筹推进科学还田、高效离田，努力提高秸秆综合利用水平。要严格责任追究，组建市级督导专班，强化暗访督导检查，从严从重追责问责，守护河洛大地蓝天净土。

　　会议以视频形式召开，伊川县、汝阳县、新安县等作了发言。

　　李刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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