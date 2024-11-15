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全市普通高校招生考试安全工作视频会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.22 08:31
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全市普通高校招生考试安全工作视频会议召开
张玉杰讲话

　　昨日，全市普通高校招生考试安全工作视频会议召开。市长张玉杰出席会议并讲话。

　　河南省2025年普通高校招生考试将于6月7日至9日举行。今年是新高考首考落地之年，由文、理分科模式改为“3+1+2”考试模式，考试科目由4门增加至6门，考试时间由2天增加至3天。

　　会议指出，深化高考综合改革事关国家科学选拔人才，事关千家万户切身利益，事关社会大局和谐稳定。各级各相关部门要认真贯彻落实中央、省委决策部署和市委工作要求，把保障新高考首考安全作为重要政治任务，明确职责、分解任务、压实责任，开展全方位排查、全流程演练，坚决堵上风险隐患漏洞，以“一失万无”的警醒保证“万无一失”的安全，为莘莘学子迎战高考保驾护航。

　　会议强调，要狠抓高考组织落实，按照全市高考工作方案要求，各级各部门要进一步细化工作方案、制定务实举措、明晰任务分工，主要领导要亲自把关协调、深入一线督导，相关人员要主动认领职责、靠前帮扶指导，确保工作全覆盖、无死角。要突出首考安全重点，聚焦防作弊、防泄密等重点，紧盯考试流程、考场秩序等事项，加强针对性培训、实战化演练，完善各类突发问题应急预案，全力以赴实现“平安高考”目标。要做好考生服务保障，围绕考前、考中、考后3个阶段，抓实考生心理疏导、考场排查、考点爱心助考，细化交通出行、食宿安全、噪声管控等服务保障措施，加强新高考政策解读、志愿填报服务等宣传引导，积极营造良好的考试环境。要严肃高考纪律规矩，严格督导考场纪律、监考纪律、工作纪律、保密纪律，严肃查处徇私舞弊、失职失责行为，从严从重追责问责，兜紧兜牢安全底线，向全市人民交出一份满意答卷。

　　会议以视频形式召开，安排部署今年高考的考务组织、安全管控、服务保障等工作。市教育局、市公安局、汝阳县作了交流发言。

　　任丽君等参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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