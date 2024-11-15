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洛阳市对台工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.22 08:18
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　　昨日，全市对台工作会议召开，传达学习2025年对台工作会议、全省对台工作会议和市委常委会会议精神，部署今年重点任务。

　　市委常委、统战部部长韩治群出席会议并讲话，副市长王太钢主持会议。

　　韩治群指出，过去一年，全市对台工作守正创新、主动作为，对台经贸合作、交流交往、涉台宣传等工作取得显著成效。韩治群强调，要坚决扛牢扛稳政治责任，完整准确全面贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述和新时代党解决台湾问题的总体方略，以实际行动捍卫“两个确立”、践行“两个维护”。要最大限度争取台湾民心，深入挖掘根亲文化、古都文化、牡丹文化、关公文化等资源优势，吸引更多青年学生和“首来族”来洛参访交流；做好台湾青年工作，鼓励两岸青年早接触、多交往，为两岸青年学习、就业、创业、交流创造条件；深化两地经贸合作，为台商台企在洛发展打造优质营商环境；强化舆论宣传和正面引导，持续增进台湾各界对祖国大陆发展进步的正确认知。要凝心聚力抓好工作落实，强化党对对台工作的全面领导，完善对台工作机制，着力打造对党忠诚、业务专精、纪律严明的高素质对台干部队伍，不断开创全市对台工作新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 赖亚飞)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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