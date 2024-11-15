精准谋划项目基金 持续传递慈善温暖

20日，市慈善联合总会召开第四届理事会全体会长会议，安排部署重点工作。 20日，市慈善联合总会召开第四届理事会全体会长会议，安排部署重点工作。 今年，市慈善联合总会将更加注重面向社会公众的慈善工作，更加注重网上发力，更加注重慈善志愿活动的组织，以推进乡村全面振兴为抓手，聚焦扶危济困、社会救助、支教助学等重点工作，推动全市慈善工作实现新突破。 在重点慈善项目方面，市慈善联合总会计划与市残联及爱心企业联合，筹划慈善超市等商业慈善新模式；开展“河洛慈善光明行”白内障救助项目，为城乡困难群众白内障康复进行慈善救助；开展大学生慈善帮扶项目，对困难家庭学生实施救助；大力发展社区慈善，全年计划新签订项目基金协议15个以上。 同时，市慈善联合总会将聚焦小切口，壮大困难群众救急难慈善专项基金规模，大力实施助老、助残、助孤、助困、助学、助医等项目，继续实施“幸福家园村社互助”推广工程等。 市促进慈善事业高质量发展工作专班副组长、市慈善联合总会会长贺敏等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 李晓瑜)