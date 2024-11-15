笨爸爸工房：打造洛阳的“父爱品牌”

笨爸爸工房的主理人是“70后”洛阳女婿张旭健。

张旭健和他的木工作品

笨爸爸工房的主理人是“70后”洛阳女婿张旭健。

张旭健曾是一名世界500强金融企业的高管，和洛阳姑娘郭晓利结婚后育有两个女儿，一家人生活在广东中山。在孩子出生后的相当长一段时间里，“理工男”张旭健的自我定位都是“负责给家里挣钱，让老婆孩子过好日子”。在这个目标的驱动下，他常年高强度工作，一年出差超300天，是妻子与女儿们眼中的“影子爸爸”。

而当时身为中山市一社工服务中心负责人的郭晓利，工作也异常忙碌，像许多职场妈妈一样，她常常为了平衡家庭与工作而倍感焦虑。

“影子爸爸”和“焦虑妈妈”这个家庭组合产生的问题，很快映射到了孩子们身上。郭晓利多次跟丈夫沟通，表示由于缺少陪伴，两个女儿性格过于胆小，甚至不敢和人打招呼，但这种论断，在当时的张旭健看来是一种“矫情”，“我在外挣钱不也是为了这个家？”

事情的转机发生在大女儿一次生日前夕，在外出差的张旭健精心挑选了一份礼物寄回家。收到礼物的女儿很高兴，给他打电话问：“爸爸，你什么时候来我们家？”

听到女儿这句话，这个西北汉子一下子破防了：“原来在孩子的心中我竟是个外人！”

谁痛苦，谁改变。经过深刻反思，张旭健决定回归家庭。2014年，他们全家从广东中山搬回了洛阳。

“从大城市回到洛阳，就是想把欠孩子、欠老人的陪伴补上。”张旭健说。

郭晓利借着去香港出差学习的机会，把两个女儿留给丈夫。一个月后，当再次推开家门，她发现原本陌生的父女关系已悄然改变。原来，在她出差的这段时间里，丈夫常常带着女儿做木工作品，这成为女儿向同学“炫耀”爸爸“超能力”的谈资。

家庭的变化，让有着多年社工经验的郭晓利想起，自己曾在工作调研中发现，存在父职缺失的家庭不在少数，“不如开个木工房，让更多爸爸带着孩子一起玩”。张旭健很赞同：“每个男人心中都有一个木工梦，这样也可以调动爸爸们的积极性！”

就这样，2016年，笨爸爸工房在洛阳建成，其采用“木工+社工”的方式，以亲子木工为媒介，为爸爸和孩子创造高质量陪伴空间。

品牌成立后，以“父职教育”为亮点的笨爸爸工房迅速打开市场，通过公益活动形式，下沉洛阳超40个社区，覆盖3万余个家庭，并与16所小学达成合作开展社团课。

父职缺失是社会的共性问题，自2019年起，笨爸爸工房扩展到北京、香港、澳门、重庆等地，受众超15万人。

如今，笨爸爸工房总部团队骨干成员9人，其中不少是从大城市返乡的年轻人。“洛阳是我们的福地，这份事业或许只有在洛阳才干得成。”张旭健说，洛阳的文化底蕴深厚，慢生活给了他们更多思考空间。

从个人家庭的情感修复，到社会治理的创新样本，笨爸爸工房的成长轨迹，恰似洛阳与青年创业者的双向奔赴：城市以人文底蕴托举创业理想，青年创业者用情怀反哺城市气质。当青年的创业理想与城市的人文气质同频共振，这座千年古都正以包容姿态，孕育着更多关于爱与成长的美好可能。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）