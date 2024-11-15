雷阵雨+雷暴大风！洛阳今日气温回落至30℃以下

今天白天到夜里，洛阳全区阴天有小到中阵雨、雷阵雨，局部有大到暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏北风3～4级，阵风6～7级，最高气温28～30℃，最低气温15～17℃。

今天白天到夜里，洛阳全区阴天有小到中阵雨、雷阵雨，局部有大到暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，偏北风3～4级，阵风6～7级，最高气温28～30℃，最低气温15～17℃。