胡太后与永宁寺塔（北魏传奇）

如今人们去汉魏洛阳故城遗址，都要看看永宁寺塔基遗址，洛阳博物馆珍宝馆中那件残破又绝美的泥塑人面像便出土于此。

如今人们去汉魏洛阳故城遗址，都要看看永宁寺塔基遗址，洛阳博物馆珍宝馆中那件残破又绝美的泥塑人面像便出土于此。

要说这里曾经的辉煌，就不得不提胡太后，而胡太后之所以有机会建永宁寺及永宁寺塔，皆有赖于她的姑姑僧芝教授她佛经，引荐她入宫。

僧芝法师夸侄女

僧芝生前曾任“比丘尼统”，应是当时北魏僧官系统中比丘尼的最高统领。史书没有为其立传，《魏书·皇后列传》也只提了她两句。20多年前，僧芝墓志在洛阳孟津出土，人们这才对她多了几分了解。

据墓志记载，僧芝17岁出家，20岁时已是“德义渊富”。她熟知《涅槃》《法华》等经书，受信众推举登台讲经，很快就“声动河渭，德被岐梁”，成了关陇一带知名的比丘尼。

北魏崇佛，太和初年，冯太后曾征辟大量比丘尼，僧芝因此与北魏皇室结下不解之缘。冯太后去世不久，孝文帝迁都洛阳，僧芝便随后宫一同来洛。孝文帝对她“倾诚待遇，事绝常伦”，宣武帝对她“弥加弥宠”，让她“导训六宫”。皇后、嫔妃及王公大臣的妻子，或聆听她讲经布道，或成为她的亲传弟子，僧芝法师在宫中地位很不一般，说话颇有分量。

有些日子，僧芝时不时就跟人夸赞其侄女胡氏，姿色佳，德行赞，多才多艺……美言传到宣武帝耳边，胡氏便被召入后宫，封“承华世妇”。起点虽低，却也带来了机会。

因“子贵母死”的旧制，当时嫔妃怀孕后都祈祷生闺女，偏偏胡承华不怕死：“只要我怀的是男孩，他就会成为皇长子，即使让我死，也在所不辞！”命运没有辜负她的勇气，就是这个儿子后来成了孝明帝，而她不仅没有死，还成了皇太后，先后两次临朝称制，实际执掌北魏政权近十年。

一座木塔这么高

在僧芝的教诲下，胡太后“略得佛经大义”，正是在她统治期间，洛阳乃至整个北魏的佛事活动空前繁荣。

《洛阳伽蓝记》开篇说的就是永宁寺：公元516年由胡太后主持修建，规模宏大，为洛阳千寺之冠。

寺内殿宇楼阁，典雅秀美，无与伦比。千余间僧房，参差相连；高大的门楼，雄壮可观。后来被尊为中国禅宗初祖的菩提达摩，当时云游到洛阳，他自称有一百五十岁，走遍了很多国家，说像永宁寺这样精美华丽的佛寺，即使在佛国也不曾见过，于是“口唱南无，合掌连日”。

永宁寺最为显著的标志就是九层佛塔——永宁寺塔。此塔极高，距离京城一百里开外都能看见，是洛阳城内的地标性建筑。永宁寺塔装饰华美，雕梁画栋，极尽工巧，塔刹上有金宝瓶，宝瓶下有承露金盘三十重；从上到下共有金铎一百二十个、五行金铃五千四百枚。“高风永夜，宝铎和鸣”，铿锵之声，十多里外都能听到。

永宁寺完工后，胡太后与孝明帝一同登塔，“视宫内如掌中，临京师若家庭”。谁上来都能俯瞰皇宫可不行，胡太后下禁令，不让人们随意登塔。

菩提达摩站在永宁寺塔下，见“金盘炫日，光照云表；宝铎含风，响出天外”，不禁赞叹：“实是神功！”

关于永宁寺塔的高度，《洛阳伽蓝记》称塔身高九十丈，金刹高十丈，合计“去地一千尺”；《水经注》则说“自金露盘下至地四十九丈”，若按后者换算，塔身约高137米，一座木塔建这么高，不得了！

名为永宁却短命

永宁寺一点儿也不安宁。

公元528年，太原王尔朱荣总领兵马驻扎于永宁寺。

尔朱荣早对中原虎视眈眈。胡太后鸩杀孝明帝，立三岁元钊继承大业，尔朱荣便理直气壮举兵南下，许诺立元子攸为帝，再进军永宁寺，将胡太后与小皇帝抓到河阴(孟津东北)沉入黄河，屠杀北魏宗室诸王与公卿百官两千余人，这就是“河阴之变”。胡太后的杰作永宁寺，成了尔朱荣的军营。

公元529年，北海王元颢再次入洛，在永宁寺聚兵。

元颢是孝庄帝元子攸的堂兄，当初听闻尔朱荣入洛阳，便南下投奔萧衍。这年五月，孝庄帝北巡避乱，元颢乘虚而入，改年号为建武元年，后被尔朱荣战败出逃。

公元530年，尔朱荣的侄子尔朱兆将孝庄帝囚禁于永宁寺。

当时，尔朱荣地位极高，心气骄傲，自恃功高，野心膨胀，赏罚肆意。孝庄帝不愿苟活，谎称生下太子，骗尔朱荣及其党羽入朝，在明光殿亲手刺杀尔朱荣。

后来，尔朱兆向洛阳发兵，进宫活捉孝庄帝。孝庄帝以为黄河又深又宽，尔朱兆不可能很快渡河，想不到那天水浅，竟不到尔朱兆的马肚子！

尔朱兆把孝庄帝锁在永宁寺的门楼上。时值十二月，孝庄帝冷得很，想要个头巾，尔朱兆也不给……永宁寺塔也没有永宁，只存在了短短18年。公元534年春，风雨晦暝，高入云端的永宁寺塔被雷击中，火从第八层燃起，很快蔓延开来，“经三月不灭。有火入地寻柱，周年犹有烟气”，时人称“永宁见灾，魏不宁矣”。这年，北魏果真灭亡。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）