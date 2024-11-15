恭喜！“520”“521”洛阳2920对新人喜领结婚证

今年“520”“521”是新修订的《婚姻登记条例》施行后，首个结婚登记高峰时段。洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，截至5月21日18时，“520”“521”洛阳2920对新人喜领结婚证。
今年“520”“521”是新修订的《婚姻登记条例》施行后，首个结婚登记高峰时段。洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，截至5月21日18时，“520”“521”洛阳2920对新人喜领结婚证。
今年“520”“521”是新修订的《婚姻登记条例》施行后，首个结婚登记高峰时段。洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，截至5月21日18时，“520”“521”洛阳2920对新人喜领结婚证。
其中，5月20日，伊川县办理结婚登记178对，5月21日(小满节气)，洛龙区办理结婚登记161对，人数分别在洛阳市各县区最多。
新修订的《婚姻登记条例》自今年5月10日起施行，婚姻登记“全国通办”，新人结婚登记出具本人的居民身份证和相关书面材料即可，不再需要户口簿，也不用回老家。
“作为外地人，我和对象在洛阳申请结婚登记，确实很方便。”20日上午，来自青海的蔡英成和杨海慧在洛阳市西工区民政局婚姻登记处办理了结婚登记，两人结为夫妻。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605