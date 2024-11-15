恭喜！“520”“521”洛阳2920对新人喜领结婚证

今年“520”“521”是新修订的《婚姻登记条例》施行后，首个结婚登记高峰时段。洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，截至5月21日18时，“520”“521”洛阳2920对新人喜领结婚证。

今年“520”“521”是新修订的《婚姻登记条例》施行后，首个结婚登记高峰时段。洛报融媒记者从洛阳市民政局获悉，截至5月21日18时，“520”“521”洛阳2920对新人喜领结婚证。

其中，5月20日，伊川县办理结婚登记178对，5月21日(小满节气)，洛龙区办理结婚登记161对，人数分别在洛阳市各县区最多。

新修订的《婚姻登记条例》自今年5月10日起施行，婚姻登记“全国通办”，新人结婚登记出具本人的居民身份证和相关书面材料即可，不再需要户口簿，也不用回老家。

“作为外地人，我和对象在洛阳申请结婚登记，确实很方便。”20日上午，来自青海的蔡英成和杨海慧在洛阳市西工区民政局婚姻登记处办理了结婚登记，两人结为夫妻。