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因地制宜发展新质生产力 着力建设现代化产业体系——习近平总书记在河南考察时的重要讲话在洛阳干部群众中持续引发热烈反响
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.21 21:10
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　　生产车间机器轰鸣、科创企业热潮涌动、项目建设如火如荼……5月的河洛大地处处洋溢着创新发展的浓厚氛围，涌动着高质量发展的强劲脉动。近日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到河南考察，走进洛阳轴承集团股份有限公司等地，进车间、看创新，强调要进一步夯实实体经济这个根基，以科技创新为引领，因地制宜发展新质生产力，提升现代化产业体系对高质量发展的支撑能力。

　　殷殷嘱托，重如千钧。习近平总书记的重要讲话在河洛大地持续引发热烈反响。洛阳广大干部群众第一时间认真学习习近平总书记的重要讲话精神，纷纷表示总书记的重要讲话为洛阳因地制宜发展新质生产力、着力建设现代化产业体系指明了前进方向、注入了强大动力。下一步，要牢记总书记的殷殷嘱托，坚持把创新落到产业上、把产业落到风口上、把主体落到企业上，加快培育和发展新质生产力，以科技创新引领产业升级，切实把总书记的殷殷嘱托全面落实在河洛大地上。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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