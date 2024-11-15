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洛阳国资首度“出海”战略配售宁德时代港股
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.21 21:06
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　　5月20日，宁德时代新能源科技股份有限公司在香港联交所主板挂牌上市。洛阳科创集团有限公司以基石投资人身份参与战略配售，开创洛阳市属国资首度“出海”参与国际资本市场先河，标志着洛阳国资国际化布局取得历史性突破。

　　作为全球动力电池装车量连续八年居首的龙头企业，宁德时代此次港股上市创下今年以来全球最大规模IPO，募资将重点投向匈牙利基地建设，加速全球产能布局。上市首日开盘即高开，开盘价每股296港元，较发行价每股263港元上涨12.55%。

　　“作为洛阳工业控股集团的全资子公司，我们与主权基金、产业巨头等15个国家和地区的数十家机构成为基石投资者，共同参与了本项目的战略配售。”洛阳科创集团相关负责人介绍，这是洛阳国资首次以跨境资本运作主体身份亮相国际资本市场。

　　基石投资者在A股通常称为战略投资者。洛阳工控集团通过科创集团参与战略配售，是落实洛阳市委市政府“打造千亿级新能源产业集群”战略的关键举措。

　　“此次跨境投资不仅展现洛阳国资跨境资本运作能力，更为中部地区参与全球资源配置提供示范样本。”在洛阳师范学院商学院院长张成玉看来，作为宁德时代洛阳基地的深度合作伙伴，洛阳国资通过绑定全球产业链头部企业，推动“资本+产业”协同发展模式向纵深发展，引领本地新能源产业加速融入全球供应链体系。

　　洛阳科创集团相关负责人表示，将以此次基石投资为新起点，持续深化与头部企业的战略合作，加快洛阳国资从传统产业投资者向国际化资本运营主体的角色升级，助推“洛阳制造”向全球价值链高端攀升，在实现产业能级与国际竞争力的双重跃升中，持续激发经济高质量发展内生动力。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 王彤彤 赵东旭 吕洋 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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