潜心护瑰宝 龙门韵传扬——习近平总书记在龙门石窟考察回访记

香山郁郁，伊水汤汤。夏日晴阳里，龙门石窟巍峨壮观、仪态万千。

5月19日，这里迎来了一位特殊的客人。习近平总书记来到龙门石窟考察，详细了解文化遗产保护利用、推动文旅产业高质量发展等情况。他强调，要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好，推动文旅产业高质量发展，并鼓励小朋友们多到实地寻溯中华文化，从小树立文化自信。

字字深情，句句难忘。循着习近平总书记的脚步，记者来到龙门石窟回访。大家纷纷表示，将牢记总书记殷殷嘱托，更好担负起新的文化使命，持续做好石窟文物保护、修复、传承、利用工作，为中华优秀传统文化的传承创新作出新的更大贡献。

保护好

“洛都四野，山水之胜，龙门首焉。”

龙门石窟窟龛2345个、各类造像近11万尊、碑刻题记2800余品，一窟一世界，一石一乾坤。她是世界上造像最多、规模最大的石刻艺术宝库，被联合国教科文组织评价为“中国石刻艺术的最高峰”。

19日下午，习近平总书记由正门进入龙门石窟，仔细察看距今1500多年的洞窟和石刻。“从石窟基本情况，到伊河水文状况，到香山寺保护，总书记一路走、一路聊，问得很仔细。”陪同讲解的龙门石窟研究院党委书记余杰回忆说。

在古阳洞，龙门石窟研究院石窟保护研究与遗产监测中心副主任马朝龙等人，正在进行考古报告撰写、病害资料搜集等工作。

古阳洞，龙门石窟开凿最早，内容最丰富的洞窟，也是中国石窟保存造像铭最多的一座洞窟。总书记拾级而上，在这里停留许久，看得十分认真，并与工作人员深入交谈。“总书记进入古阳洞后，与我们每一位工作人员亲切握手，对洞窟的文物保护情况，以及我们正在开展的工作进行了详细询问。从中，我深切体会到总书记对文物保护的高度重视。”石窟保护研究与遗产监测中心工作人员刘轶回忆说。

习近平总书记曾强调，“世界文化遗产，保护好是第一位的”。在交谈中，文物保护的主题贯穿始终。

让马朝龙印象深刻的是，总书记对石窟保护的询问很细致，交流时甚至问到石窟的岩性这样的专业问题。“龙门石窟的岩层属于石灰岩，质地细腻，当年工匠正是借着这种特性，才能在石壁上雕出‘曹衣出水’的飘逸衣纹。针对不同的岩性，保护策略也不一样……”马朝龙详细讲解，习近平总书记频频点头微笑。

受长期自然侵蚀和历史人为破坏影响，龙门石窟一度残损严重。新中国成立后，龙门石窟开始得到有效保护和利用。1961年成为第一批全国重点文物保护单位，2000年成功入选《世界遗产名录》。

“上工治未病”。眼下，龙门石窟推动从抢救性保护到预防性保护转变。马朝龙目前开展的病害调查研究，犹如给石窟寺“望闻问切”，开“体检报告”。“石头‘生病’，文物也会受到影响。决不能不放过每一处渗漏、每一块霉斑。”马朝龙说。

多年来，龙门石窟研究院针对石窟围岩崩塌、雕刻品风化和洞窟渗漏水三大病害进行了不懈研究。2022年，龙门石窟迎来了50年来首次进行的大型保护工程，基本解决东西两山的窟龛危岩体和渗漏水病害问题。山顶微裂缝封堵灌浆2806平方米，加固较大危岩体68块，粘接碎裂岩体1107平方米……这一组数据的背后，《奉先寺裂隙及渗水病害调查图》为施工提供了依据，立了大功。

择一事，精一业。地质专业出身的马朝龙，入职龙门石窟已有28年。他常说，自己的简历就一句话，“在龙门石窟修文物”。

“总书记亲临考古工作一线，让我们感到莫大的鼓舞。”马朝龙说，“我们将持续做好本职工作，扛起保护历史文化遗产的重任，让龙门石窟呈现出更好的状态，长久地展现中华优秀传统文化的魅力。”

传承好

古阳洞内，机械臂舞动，幽幽冷光在石刻上游走，一副3D石刻图在屏幕上渐次呈现。

见到总书记之前，龙门石窟研究院文物保管展示与文献资料中心工作人员张国锋，正利用扫描仪搜集三维数据。风化的刻痕、微垂的眉眼，在张国锋操作的扫描下，都化作计算机中的数据长河。

“总书记非常亲切随和，详细询问了我们的工作内容。当了解到我们利用三维数字化技术，让龙门石窟‘芳华永驻’时，总书记给予了肯定，鼓励我们做好考古、保护和数字化工作。”张国锋记忆犹新。

面对客观存在的风化，如何让龙门石窟“永葆青春”？三维数字技术便是手段之一。

借助计算机、高精度摄影、三维扫描等尖端科技，龙门石窟科研团队已对多个洞窟进行了全面数字化记录，成功构建了高精度三维数字模型。眼下，游客只需用手机对准残缺佛像，便可通过AR技术一览完整造像。一项项珍贵的文化遗产仿佛在数字世界中获得了永生。

习近平总书记曾强调，历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉，不仅属于我们这一代人，也属于子孙万代。

张国锋曾记得，总书记对古阳洞的历史很感兴趣，详细询问古阳洞的历史沿革和文化价值。古阳洞内，洞窟龛造型“秀骨清像”，具备明显汉化特征，见证着北魏多元民族的交融，回答着中华民族“我从哪里来”的千古之问。

在历史深处回望与探寻，正是为了走向更远的未来。在与游客的互动中，习近平总书记特别鼓励小朋友们多到实地寻溯中华文化，从小树立文化自信。

这些年，龙门石窟研究院结合学术成果与通俗性读物，推出泥塑、彩绘、拓印等10门研学课程和特色夏令营，让青少年领略石窟艺术之美，感受生生不息的中华文脉。

其中，龙门石窟研究院附属小学开发石窟造像绘画临摹、龙门故事实景演出、文物修复体验等校本课程。手作的温度、探究的乐趣、审美的熏陶，让文化基因如同种子般埋入心灵，开启一次次深耕童心的文明播种。

传承历史文化，张国锋也亲力亲为。从事文物工作之余，张国锋还代表龙门石窟参与“龙门文化进校园”宣讲，用手绘画等形式，向中小学生展现奉先寺等洞窟所体现出的盛世风范，让民族自豪、文化自信深深扎根孩童心中。

“总书记的讲话，让我感受到一种强烈的责任感、使命感。”张国锋说，“龙门石窟是历史留给我们的文化密码，保护她、传承她，就是守护民族的根与魂。对于这样一项有意义的工作，我会继续做好做出彩！”

传播好

19日下午，不少游客在龙门石窟参观。他们或仰头凝视大佛慈悲面容，或手举相机记录沿途美景。看到总书记来了，游客们激动地欢呼起来，纷纷向总书记问好。

旅游是文化的载体，文化是旅游的灵魂。习近平总书记在考察时强调，文旅融合前景广阔，要推动文旅产业高质量发展，真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业，为龙门石窟持续推进文旅融合发展提供了遵循、指明了方向。

这些年，龙门石窟突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的新文旅理念，积极推动文旅融合发展。如今，石窟文化不仅“活”在当下，更通过文旅融合的桥梁，走进市井烟火、融入当代生活、奔向“诗和远方”。

打开“云上龙门”小程序，游客可以在“云端”三维游览景区；走进无上龙门沉浸体验馆，波澜壮阔的千年石窟营造史扑面而来、震撼人心……数字显示，2024年，龙门石窟游客接待量达770.5万人次，同比增长31%，游客总量和门票收入均创历史新高；今年前4个月，龙门石窟接待游客316.9万人次，同比增长12%，国(境)外游客增长4.6倍！

“在交谈期间，我告诉总书记，我们和国内各大知名石窟寺都有交流合作。总书记听后很高兴。”马朝龙说。

这些年，龙门石窟推出“云上龙门”系列直播活动，“牵手”山西大同云冈石窟等单位进行联动宣传，社会影响广泛。去年全年，龙门石窟进行了共3季12场“云上龙门”系列直播，参与媒体超过90家，发布原创新媒体作品1100余件，相关话题阅读量近3000万。

眼下，龙门石窟正筹备成立国际传媒中心，开通龙门石窟研究院英文网站，多形式呈现龙门石窟的人文之美、自然之美，让“龙门故事”跨越重洋、圈粉国际。

“下一步，我们将按照总书记的指示要求，始终坚持保护第一，深入挖掘龙门石窟蕴含的丰富文化内涵，进一步加强龙门石窟的基础研究、科学保护、交流传播和文旅融合发展，把这一中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好，使其在新时代绽放更加夺目的光彩！”余杰说。

历史长河奔涌不息。卢舍那大佛不语，垂目微笑光彩长留。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 赵晨熹）