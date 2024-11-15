送单途中“加单”救人！洛阳小哥在无锡获“见义勇为”称号

这两天，在洛阳市偃师区山化镇关窑村，村民谭伯达在外地勇救轻生者，被认定为“见义勇为行为先进分子”一事，让大家津津乐道。

这两天，在洛阳市偃师区山化镇关窑村，村民谭伯达在外地勇救轻生者，被认定为“见义勇为行为先进分子”一事，让大家津津乐道。

谭伯达今年35岁，在江苏省无锡市工作，是一名外卖小哥。5月12日凌晨3点左右，他接到一个订单，客户住在无锡市春潮花园小区三区附近。

接单后，谭伯达骑车向目的地赶去，在途经伯渎河时，看到一名身穿白色短袖的男子坐在护栏之上。

见状，谭伯达把车停下，悄悄向男子靠近。此时，男子望着湍急的河水说了声“我看到妈妈了”，就要往下跳。

说时迟那时快，谭伯达一步上前，紧紧抱住轻生男子的腰，不停地劝说。然而，对方不为所动，使劲挣扎。就在这紧急时刻，恰好另一名外卖小哥经过此处，在拨打110报警的同时，赶紧支援谭伯达。

最终，两人合力将轻生男子拉到了桥上。另一名外卖小哥先行离开，谭伯达则守在现场，等待民警赶来。其间，他发现男子与自己年龄相仿，且对方身上有一股浓烈的酒气。随后，警车到达现场，谭伯达将男子安全交给民警，然后就去送餐了。

谭伯达说，他上的是夜班，工作时间从下午5点至次日凌晨4点，没想到会遇上这样的事，回去也未向他人提及。

让谭伯达没想到的是，两天后，民警辗转找到了他，详细询问了事情经过。之后，他与另一名参与救人的外卖小哥被授予“见义勇为行为先进分子”称号，并获得2000元现金奖励。

“不管是谁遇到这种情况，都会伸出援手的。”谭伯达说。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍）