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如何申请变更姓名？户籍民警：不同年龄段所需材料不同
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.21 19:02
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　　“我是成年人，想变更姓名，随母姓，都需要准备哪些材料？”近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询。20日，记者就此问题采访了洛阳市公安局洛龙分局开元路派出所户籍民警。

　　户籍民警赵慧说，市民申请办理变更姓名业务，不同年龄段所需材料不同。如果申请人是年满18周岁的成年人，办理姓名变更手续需要申请人提供书面申请、身份证和户口簿原件、户籍民警出具的人像比对报告、社区民警调查报告。

　　需要注意的是，变更姓氏还需要申请人提供诸如出生医学证明等符合姓氏选择范围的关系证明材料。“一般情况下，申请人提交变更姓名申请后，需要20个工作日审批办理完成。”赵慧说。

　　赵慧表示，12周岁以下的未成年人办理姓名变更手续，需要其父母双方共同提出书面申请，提供申请人(父母)身份证原件、被申请人(孩子)户口簿原件(户口簿上不能显示关系的，需核查入户档案或提供出生医学证明)、户籍民警出具的人像比对报告。需要注意的是，8周岁以上的未成年人变更姓名，应征得本人同意(本人到场或在申请书上签字)。

　　赵慧说，12周岁以上、18周岁以下的未成年人办理姓名变更手续，需要父母双方共同提出书面申请(同时征得本人同意)、被申请人户口簿原件(户口簿上不能显示关系的，需核查入户档案或提供出生医学证明)、户籍民警出具的人像比对报告，以及由社区民警出具的调查报告(内容包括登录公安机关执法办案信息系统查询结果和调查情况)。

　　“如遇特殊情况，申请人可到辖区公安派出所户籍室咨询，再确定所需材料。”赵慧说，户籍系统上的姓名发生变更后，银行卡、社保卡、机动车驾驶证等其他证件或其他身份信息需要当事人自行到相关部门申请变更。申请办理姓名变更手续应慎重考虑，以免给生活造成不便。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 方楚 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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