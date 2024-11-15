即日起，洛阳61路公交线路恢复原线运行

昨日，“洛阳公交集团”官微发布消息称，因卫国路道路施工完毕，洛阳公交集团将于2025年5月21日起，对61路恢复学院路、卫国路、军民路原线运营。

昨日，“洛阳公交集团”官微发布消息称，因卫国路道路施工完毕，洛阳公交集团将于2025年5月21日起，对61路恢复学院路、卫国路、军民路原线运营。

恢复站位：茹凹、茹凹西、洛阳逸康老年服务中心、军民路西口、学院路卫国路口、学院路龙门大道口(回程)。⑥