洛阳市住房和城乡建设局：农村自建房可以参与补贴活动

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：农村自建房没有房产证能否参与装修补贴，需要提交哪些材料？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：农村自建房没有房产证能否参与装修补贴，需要提交哪些材料？

市住房和城乡建设局回复：经了解，农村自建房可以参与补贴活动，需要提交：集体土地上合法住宅无房产证明的，有宅基地证件(土地证)的，由所在乡镇出具该宅基地上房屋与宅基地为同一户主且房屋已建成交付。同时需要证明房屋使用时间在2025年3月31日前。

房屋产权合法证明

兹证明坐落在__________的房屋情况如下：座向____________，数量________间(套)，结构________，层次______层，建筑面积_________平方米。上述房屋的所有权人是____________，房屋产权合法。

(盖章)

年 月 日

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