石刻瑰宝 一脉传承话古今（文化中国行·推进文化自信自强）

河南洛阳城南，两山对峙，伊河中流。沿西山拾级而上，只见崖壁窟龛密布、造像大小各异，龙门石窟到了。

河南洛阳城南，两山对峙，伊河中流。沿西山拾级而上，只见崖壁窟龛密布、造像大小各异，龙门石窟到了。

龙门石窟始凿于北魏孝文帝迁都洛阳之际，繁荣于唐代，断续营造400余年。2345个窟龛、近11万尊造像、2800多块碑刻题记、近80座佛塔……历经1500多个春秋的龙门石窟，是世界上造像最多、规模最大的石刻宝库，联合国教科文组织称之为“中国石刻艺术的最高峰”。2000年11月，龙门石窟被列入《世界遗产名录》。

龙门石窟研究院的工作人员对石窟造像进行数字化扫描。记者 张文豪 摄

古迹保护

从“救急症”到“防未病”

风从河面吹来，闷热的洞窟里有了丝丝凉意。古阳洞内，脚手架上，马朝龙和同事正在进行石窟测绘、病害监测。

洞内一尊造像局部出现了潮湿，长出了苔藓。“这里有渗漏点。渗漏会带来岩体开裂、微生物滋生，影响石质文物的安全，不能大意。”马朝龙说。

马朝龙是龙门石窟研究院研究馆员。最近，他正带着同事排查隐患、绘制病害图，为后续考古报告编写和保护工作提供资料。

古阳洞是龙门石窟最早的洞窟。洞窟内，一尊尊造像栩栩如生，题记众多。

千年前，匠人留下的遮雨石板、石刻窟檐、排水沟等实物，现在仍然发挥着保护石窟的重要作用，彰显出古人的智慧。但是，在自然侵蚀下，加上人为因素，龙门石窟一直受到病害侵扰。

被列入首批全国重点文物保护单位时，龙门石窟正面临围岩崩塌、石窟风化、洞窟渗漏等挑战。不少造像存在倒塌崩落隐患，已到了需要抢救性保护的地步。一张老照片显示：卢舍那大佛掉块明显，一条裂缝“划破”脸颊。1971年，龙门石窟开始第一次大规模修复。对需要加固的地方，用钢筋锚杆铆焊、加固；对需要填补的裂缝，用树脂浆液灌入……卢舍那大佛的修复工程，历时15年。

时隔50年，龙门石窟再启“修复模式”，这次有了新技术。

2021年，奉先寺被脚手架与防护网包裹，披上了“手术衣”。比起半个世纪前，监测手段、勘测技术、灌浆材料、施工工艺等，都有了质的提升。

“为了保护文物本体，我们悬挑架杆，脚手架与壁面保持间隔，并尽量让游客看到卢舍那的微笑。”马朝龙说，这次大修，龙门石窟研究院联合高校对洞窟含水率、风化程度全面“体检”，建立数字化档案，为石刻定制“健康手册”。

大修还有新收获。“我们首次在卢舍那大佛的面部检测到金、银元素，还在佛像身体表面发现彩绘颜料残留。”马朝龙说，200余天的修复，换来的不仅是岩体稳固，更是一种预防性保护，“50年前的修复是‘动大手术’，我们近年来完善监测体系，保护工作更像‘日常保养’。”

数字重生

让流散的国宝“回家”

西山群窟中，宾阳中洞、北洞、南洞相邻。在宾阳中洞莲花盖顶下，本来应该有《帝后礼佛图》浮雕的地方，徒见残壁。据介绍，20世纪30年代，《帝后礼佛图》浮雕被凿成碎块、盗卖海外，成了不少文博人心中的“伤痕”。

如何让流散的国宝“回家团圆”？

近年来，龙门石窟研究院启动了“数字寻亲”，联合西安交通大学、美国芝加哥大学等单位，对散落全球的石窟碎片进行数字化扫描。比对浮雕老照片，还原衣纹走向；菩萨面容参照同期造像，虚拟补全神韵……2023年，《文昭皇后礼佛图》率先“数字复活”，借助AR(增强现实)技术，游客能直观感受雍容华贵的气韵。

龙门石窟研究院的工作人员在修复石窟文物。记者 张文豪 摄

龙门石窟研究院信息资料中心主任高俊苹介绍，自2005年起，龙门石窟研究院就建立“数字档案”，借助激光扫描、高清摄影等技术手段，采集文物信息，以数字技术保护珍贵古迹。对于部分回归文物，龙门石窟研究院先确认所在洞窟位置，再通过数字技术进行虚拟“嵌回”——在虚拟空间中，造像实现了“身首合一、复位合璧”。

“比如古阳洞北壁龛内一佛首曾被盗，几经流转，后征集回国，收藏于研究院内。我们联合浙江大学等单位，利用石窟寺数字化技术，对佛首进行高精度扫描及数字拼合，实现数字复原。”高俊苹说。

在龙门石窟研究院数字展厅，排列着一尊尊古朴的造像。走近观看，文物上裙裾褶皱清晰可见。这些造像并非石刻，而是采用3D打印制作的等比例数字复位像。

“以前用模具翻制、拓片等老方式复制文物，会对本体造成一定损害。现在借助3D打印等技术，不仅实现了无损复制，还能更好地开展保护研究。”高俊苹说。

文旅融合

带走独特的“洛阳记忆”

暮色四合，伊河两岸灯光渐次点亮。白天的喧嚣渐退，夜幕下的龙门石窟，别有一番景致：龙门山上，泛光灯带恰似一条横卧巨龙，灯光映照下，伊河波光粼粼，恍如天上银河。

着汉服、绾青丝、点朱丹……奉天寺对面，东山观景台广场，游客热情不减。大家拿起手机，隔着伊河，定格暖黄灯光烘托下卢舍那大佛的微笑。文创店内，年轻游客挑选文创饰品，想要带走独特的“洛阳记忆”。

“我们通过延长参观时间、推出夜游体验，增加文旅新业态和消费新场景。4月，夜游龙门活动再次启动，吸引不少游客来打卡。”龙门石窟研究院工作人员王青茹说，龙门石窟博物馆计划于明年完工，届时将向大众展示更多精美的馆藏文物。

作为世界文化遗产，龙门石窟还是不少师生的研学目的地。

正在进行数字化扫描的《龙门二十品》之一。新华社记者 李嘉南 摄

在龙门石窟的碑刻题记中，“龙门二十品”和“伊阙佛龛之碑”分别是中国书法艺术史上魏碑体的珍品、唐楷的典范。“今年‘五一’假期，研学导师带着我们了解碑刻题记，感受书法之美。我尝试学做拓片，体验到悠久的拓印工艺。”来自郑州的小学生张涵说。

近年来，龙门石窟研究院结合学术成果与通俗性读物，推出泥塑、彩绘、拓印等10门研学课程和特色夏令营，让青少年领略石窟艺术之美，感受生生不息的中华文脉。在洛阳，一些学校还开发“龙门诗韵”“石刻里的中国”等课程，常态化开展石窟造像绘画临摹、文物修复体验等活动。

数字更能说明龙门石窟的热度：2024年，龙门石窟游客接待量达770.5万人次，同比增长31%，游客总量和门票收入均创历史新高；今年前4个月，龙门石窟接待游客316.9万人次，同比增长12%，国(境)外游客增长4.6倍。

“我们始终坚持保护第一，运用先进科技提升保护水平，在深化学术研究和价值挖掘的同时，做好文化交流和文化传播，积极推动文旅融合发展，让更多人来到龙门石窟感受我国悠久的历史、博大的文明。”龙门石窟研究院党委书记余杰说。

链接

我国部分代表性石窟

我国现存以河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟、山西大同云冈石窟、甘肃天水麦积山石窟等为代表的石窟寺近6000处，分布广、规模大、体系完整，集建筑、雕塑、壁画、书法等艺术于一体，是中华文明的瑰宝，具有重要的历史价值、文化价值。

云冈石窟

云冈石窟位于山西省大同市，开凿于北魏时期。石窟依山开凿，规模宏大、气势雄浑，东西绵延约1公里，依自然山势分为东、中、西三区。现存主要洞窟45个，附属洞窟209个，雕刻面积达1.8万余平方米，大小造像5.9万余尊。2001年，云冈石窟被列入《世界遗产名录》。

莫高窟

莫高窟位于甘肃省敦煌市东南25公里的鸣沙山东麓，始建于十六国的前秦时期，历经公元4世纪至14世纪的连续开窟造像，形成南北长1000多米的石窟群，集建筑、彩塑、壁画于一体。现存洞窟735个，壁画4.5万平方米，彩塑2400多身。1987年，莫高窟被列入《世界遗产名录》。

麦积山石窟

麦积山石窟位于甘肃省天水市麦积区东南30公里的小陇山中。麦积山石窟始建于十六国后秦时期，历经10余个朝代的开凿和修缮，现存窟龛221个，各类造像3938件10632身，壁画1000余平方米。2014年，麦积山石窟作为“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”中的一处遗址点被列入《世界遗产名录》。

克孜尔石窟

克孜尔石窟位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县，大约开凿于公元3世纪，是古龟兹境内规模最大的石窟群，也是中国开凿最早、地理位置最西的大型石窟群。该石窟在1961年被公布为第一批全国重点文物保护单位，2014年，克孜尔石窟作为“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”中的一处遗址点被列入《世界遗产名录》。

大足石刻

大足石刻位于重庆市大足区境内，以宝顶山、北山、南山、石门山、石篆山等“五山”石窟为代表，是中国晚期石窟艺术的代表作品。大足石刻始建于唐，兴盛于公元9世纪末至13世纪中叶，余绪延至明、清，有造像5万余尊，铭文10万余字。大足石刻以规模宏大、雕刻精美、题材多样、内涵丰富、保存完整而著称于世。1999年，大足石刻被列入《世界遗产名录》。

（记者 朱佩娴 张文豪）《人民日报》( 2025年05月21日07版)