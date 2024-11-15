洛水汤汤，邙山苍苍，走近这里，便踏入了五千年的历史长卷。

洛水汤汤 邙山苍苍

走近这里

便踏入了五千年的历史长卷

这里是华夏文明重要发祥地

有5000多年的文明史

十三朝在此建都

丝绸之路从这里开始

巍峨宏伟的老君山 禅意悠扬的白马寺

积淀深厚的龙门石窟

是这里响亮的名片

三彩陶艺 洛阳水席

牡丹文化之都 文创艺术之都

是这里迷人的标签

这里就是古韵又时尚的

河南洛阳

01

在洛阳，看中国历史厚度

或许你没来过洛阳，但你一定听说过洛阳的故事。若论华夏文明的时空密度，洛阳堪称独一无二的样本。

洛阳居天下之中，因地处洛水之阳而得名。这座被黄河与洛河滋养的古城，有5000多年文明史、近4000年城市史、1500多年建都史，是华夏文明的发祥地之一。

△隋唐洛阳城遗址

历史上，先后有13个王朝在洛阳建都，是中国建都最早、历时最长、朝代最多的城市。一朝又一朝的都城在此建立，一个又一个故事在此上演。

这里浓缩着中华文明走向成熟的影子——仰韶文化时期的彩陶纹饰在此萌芽，周公制礼作乐在此构建文明秩序，老子在此著述道德真谛。

△洛阳老城丽景门

夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏故城、隋唐洛阳城五大都城遗址沿洛河一字排开，“五都荟洛”世所罕见。

二里头遗址出土的绿松石龙形器，将华夏民族的图腾崇拜提升到新的高度。

在西周“何尊”的青铜器上，铭文将洛阳平原称为“中国”。

△何尊铭文。国家一级文物西周何尊，是中国首批禁止出国(境)展览文物。

漫步于今天的洛阳，重建的应天门气势恢宏，不远处热闹的丽景门，史书记载的武则天的明堂……隋唐洛阳的核心建筑，几乎都在原址重现。地下一层为文物遗址，地上一层则是“可见的都城”。

△洛阳王城公园，因坐落于东周王城遗址之上而得名。

从古城遗址到应天门的璀璨灯火，来到洛阳，如同踏入了华夏文明的历史长卷。

应天门是唐代高规格的宫城正门，站在应天门遗址上，脚下是隋唐洛阳城的中轴线。

隋唐洛阳城正南门定鼎门，正位于这条中轴线的南端。

△定鼎门国家遗址公园

千百年前，作为丝绸之路的东方起点之一，驼铃和瓷瓶在洛阳叮当作响。

△影视剧《风起洛阳》中，对洛阳繁华的重现。

隋炀帝下令修建大运河，运漕商旅往来不绝——北至涿郡，南抵余杭，洛阳成为大运河的中心。

△洛阳隋唐大运河文化公园

如果你想感受古代石刻艺术，一定不能错过刻在石头上的史诗——龙门石窟。

已有1500多年历史的龙门石窟，是重要的世界文化遗产。高17.14米的卢舍那大佛眉目低垂，嘴角含笑。伊河两岸的崖壁上，十万余尊佛像静默伫立了千年。

△龙门石窟景区

清晨或傍晚光线柔和时，来到龙门石窟，你会看到佛面镀金辉，伊河水如绸。

如果你想感受唐宋风华，那要走进洛邑古城，沉浸式感受古洛阳的繁华。

△洛邑古城天女散花表演

青石板街巷蜿蜒，唐宋风格建筑鳞次栉比，文峰塔的铜铃声与洛河水声交织，恍若穿越时光。

△文峰塔是30米高的密檐砖塔，曾是古代学子祈福之地。

襦裙广袖、云鬓花颜，洛邑古城随处可见身着传统服饰的小哥哥小姐姐，租一套汉服融入古风画卷，夜间灯笼亮起时尤具氛围。

在洛阳城中，随时能体验到非遗文化，剪纸、三彩陶艺、牡丹瓷制作、平乐牡丹画……你可以亲手触碰千年技艺的温度。

△洛阳博物馆馆藏精品唐三彩文物——三彩灯。

如果你想全方位了解洛阳，就要来洛阳博物馆看一看。

今年，洛阳博物馆一对牵手女陶俑走红，引来许多闺蜜打卡。这是北魏时期的牵手陶俑，距今已有1500多年，属于国家一级文物。

02

在洛阳，读华夏文明之书

洛阳城静静伫立，以它的繁荣映照着中华文化的繁荣，整座城市如同文明的熔炉，不断吸纳、转化、创造。

△隋唐洛阳城遗址

曹魏时期发明的翻车，至今仍在田间转动灌溉。四大发明中的造纸术、印刷术都诞生于洛阳，世界上第一台地震测量仪器——地动仪发明于此。

中国第一部字典《说文解字》、第一部断代史《汉书》、第一部农业科技专著《齐民要术》、第一部编年体通史《资治通鉴》等均著作于此。

洛阳是儒学的奠基地、道学的产生地、佛学的首传地、玄学的形成地、理学的渊源地，各类文化思想在此相融共生。

洛阳是河洛文化之源、客家祖地，以“河图洛书”为代表的河洛文化是海内外炎黄子孙的祖根文脉，全球1亿客家人祖籍于此，中国70%的宗族大姓起源于此。

△洛阳白马寺景区。始建于东汉年间的白马寺，见证了佛教传入、发展并不断中国化的进程。

03

在洛阳，望中原山河壮美

洛阳西依秦岭、东临嵩岳、北靠太行、南望伏牛，伊、洛、瀍(chán)、涧、黄五水穿城而过。

△洛阳嵩县白云山景区

山川与江河在此雕塑出了洛阳的样貌。

△洛阳市新安县黛眉山日出

凌晨5点，登山爱好者会登顶老君山，看朝阳破云，金殿渐染霞光，恍若“紫气东来”。

△老君山

洛阳城居于河渠密布、肥沃富饶的伊洛盆地，河流蜿蜒流贯其间，粮食产量可观，为密集的人口提供保障。

△小浪底水库，被誉为“小千岛湖”。

04

在洛阳，赏牡丹国色天香

唯有牡丹真国色，花开时节动京城。雍容华贵、国色天香、吉祥富贵……承载无尽美好寓意的牡丹，素有“花王”之称。

牡丹性喜温暖、阳光充足的环境，地处中原的洛阳符合了牡丹生长的所有期待。

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”洛阳的牡丹始于隋、盛于唐，甲于天下。

牡丹是洛阳人生活中不可或缺的部分，欧阳修曾感慨“大抵洛人家家有花”。唐朝时期，洛阳城内园圃林立，赏花之风盛极一时。宋朝时期，赏牡丹的风气在民间盛行，三五结伴同游，乐此不疲。

如今，洛阳牡丹花朵硕大，品类繁多，有九大色系、十种花型，一千余品种。

△村民采摘药用牡丹

05

在洛阳，尝古都非遗美食

洛阳人钟爱喝汤。如果听到当地人对你说“喝汤秒(意为喝汤没有)”，千万不要感到诧异，那其实是一句地道的家常问候，相当于“吃了吗”。

传承自唐朝的洛阳水席，就是洛阳汤文化的绝佳代表，它是国家级非遗美食，与牡丹花会、龙门石窟并称“洛阳三绝”。所谓“水席”，一是所有热菜皆是汤汤水水；二是上菜犹如“行云流水般”，吃完一道再上一道。

水席全宴共有24道菜，它们各司其位，按序出场：首先亮相的是四荤四素的八道凉菜，它们被称作“前八品”。

而后，用来镇场的压桌菜“四镇桌”上场，其中的头牌菜“牡丹燕菜”，以白萝卜丝为主料，萝卜丝细若发丝，形似燕窝，考验的是厨师的刀工和配料吊汤的功夫，与国宴上的开水白菜一样，讲究大道至简。

“四镇桌”之后，“八大件”登场，洛阳水席的“水”也在这一环节得到了充分体现：大部分菜肴都是“半汤半菜”。常见的“八件”成员有连汤肉片、炖熬货、水汆丸子等。

吃到九分饱，还有最后四道“扫尾菜”，一碗酸辣口味的鸡蛋汤给这场爽快浓郁的宴席画上句号。

一碗汤，就是一座洛阳城

作为一座钟爱喝汤的城市，除了水席，汤的热气氤氲在洛阳各处。大街小巷的一口口汤锅，藏着洛阳人的生活。

“一碗牛肉汤，给个神仙都不当。”热气腾腾的牛肉汤，是许多洛阳人打开一天的选择。要熬好一碗牛肉汤，得先浸泡牛骨，去除血水，再小火慢煮七八个小时，直到汤底变得绵白浓香。在碗底铺上切好的牛肉片，浇上热汤，每一口都是幸福感。

洛阳人把“淡”叫做“甜”。“甜”汤指不放盐、不放葱的原味汤。喝过牛肉甜汤，才经过了第一关；进入咸汤环节，加盐、香菜、葱、辣子，汤随之变得浓墨重彩，于是有了“一碗甜，两碗咸，三碗多放辣椒盐”。

与牛肉汤的醇厚不同，洛阳羊肉汤最大的特点在于“味鲜、肉肥、汤清”。它的汤底浓郁又透亮，羊肉香而不腻、肥而不腥。吃一块羊肉、喝一口汤，香气便被封印在了嘴里。

“天上龙肉，地上驴肉。”洛阳的驴肉汤也是一绝。浓郁的汤底，细嫩的驴肉，搭配清脆爽滑的“驴白血”，营养丰富，老少皆宜。

除了肉汤，洛阳素汤的品类之多，也令人眼花缭乱。

以白豆腐为主料的豆腐汤，看似简单，料油却要用香叶、小茴香等十几种香料炒制，再用姜末提味，美味难以抵抗；绿豆糊制成的绿豆薄饼，与虾皮、豆腐皮等被鸡汤一冲，就成了当地人喜爱的不翻汤；一碗焦炸丸子汤，脆香伴着鲜美……

汤汤水水，抚慰了这座城市的胃。无论你来自哪里，都能在洛阳找到属于自己的一碗汤。

丰富碳水，充实游客的胃

地处小麦大省，洛阳的面食也变换出了各式花样。其中，“热汤+饼”成为了早餐的黄金组合。

锅盔、烧饼、饼丝、油旋儿、油条、油馍……厚实耐泡的，被扔进荤汤，吸收油腻；自带油脂的，则被扔进素汤，增加膏腴。洛阳人喝汤大多不用勺，饼就充当了勺子的角色。泡饼入口，如海绵挤水，藏匿其中的滋味，会迅速占满口腔。

但要说起洛阳人心中最为寻常且地道的美味，那还得是“浆饭热三遍，给肉都不换”的浆面条。

“洛阳有一怪，面条放坏才来卖。”这句话说的正是浆面条。让人误以为“放坏”的味道，是煮面的豆浆发酵后散发出的酸味。用酸浆将面条煮至柔软，似汤又不似汤，撒上黄豆、青豆、芹菜粒，配上韭黄酱，微酸清爽，一碗“喝”下去，就能唤醒洛阳人的DNA。

状如新月的新安县烫面角，也是当地的非遗美食。用鲜开水把面烫好，擀成薄皮，包上肥瘦相间的鲜肉馅，蒸制后面软皮紧，鲜香不腻，蘸上辣椒和醋，味道层次丰富，好吃到停不下来。

洛阳的小街锅贴，“一包汁、一团馅、一张皮”，外皮酥脆、内里绵软，嚼起来满口留香。行走在洛阳街头，你还能看到以红薯粉为原料的平乐脯肉、外酥里嫩的熏肉大饼、内馅丰富的腐竹夹馍……丰富的碳水美食，抚慰每一位游客的胃。

时令珍馐，最独特的洛阳味道

偃师银条是洛阳市偃师区的珍稀特产，因晶莹透亮、洁白如玉、条长笔直、无丝无筋而得名“银条”，可凉拌可热炒，吃起来鲜嫩清脆，十分爽口。

过去，受气候、土壤等条件所限，适宜种植银条的地方极少，加之其不易长时间保存，银条仅在过年时供全家吃上几顿，或备以招待客人。而今，当地采用真空灭菌技术，将银条生产成罐头等产品，让这一时令蔬菜得以长期保存，还远销海外。

牡丹是洛阳的城市名片，也是美食名片。

以花瓣入馅的牡丹鲜花饼，外皮酥脆，内馅清香；用糖膏反复抻拉成如雪般的细丝，再撒上干牡丹花瓣、花生、芝麻等碎料，制成的牡丹银丝酥入口即化，香甜不粘牙。

牡丹花亦可入茶，在沸水的冲泡下，一朵牡丹全花茶在水中缓缓绽放，花茶入口，清新馥郁。在洛阳，牡丹吃出了风韵，更吃出了意趣。

06

在洛阳，听亲切的乡音

“洛阳文化有三宝：石窟、白马、牡丹好；洛阳美食有三宝：水席、锅贴、面吃饱；洛阳公园有三宝：隋唐、王城、洛浦好。”

洛阳的方言，既接地气又自带萌点。无论是“中不中”(行不行的意思)，还是“得劲儿”(舒服、合适的意思)，这些词汇不仅表达清晰，还带着一股子憨厚和幽默，一开口就是满满的亲切感。

洛阳话中常用的几个词：

没有要说“秒”：“吃饭没，还秒哩”；

询问要说“抓”：“你搁这抓哩”；

完成要说“阔利”：“这事儿办阔利了”；

害怕要说“切”：“秒事儿，保切”；

蹲着要说“估堆”：“你往那边估堆估堆”；

好看要说“排场”：“这小伙真排场”；

麻烦要说“麻缠”：“真麻缠，赶紧消停”。

洛阳话语调抑扬顿挫，尾音带弯儿，把千年古都的烟火气和人情味，都裹在这口热乎的乡音里。

07

在洛阳，为大国重器点赞

洛阳工业基础雄厚。新中国成立后，洛阳成为重点建设的老工业基地。

我国第一批汽车变速箱轴承、第一台履带式拖拉机、第一台舰艇用柴油机、第一条浮法玻璃生产线……洛阳创造出了众多“第一”，也让“洛阳制造”享誉全国。

△洛阳轴承集团股份有限公司车间内，工作人员正在作业。

1958年，中国第一台手工试制的东方红拖拉机在洛阳问世。如今，中国一拖仍是全球大型拖拉机生产的领军企业。

△中国一拖集团有限公司加大研发新品

在洛阳，中信重工自主研发的矿山装备出口至数十个国家和地区。洛阳现代农机装备集群入选国家先进制造业集群。

现在，洛阳现有规模以上工业企业两千余家，形成了先进装备制造、新材料2个千亿级产业集群。洛阳还在航空航天、电子信息等高科技领域研究位居全国先进水平。

△图片来源：洛阳发布

若问古今交融事

请君还看洛阳城

洛阳的明天会更好！

监制/李浙 制片人/马文佳

撰稿/于子敬 李娟

记者/李凡 配音/洛阳交通广播 张冬

部分素材来自洛阳发布、洛阳市文旅局、洛阳旅游、中国国家地理、地道风物、九行Travel、视觉中国等