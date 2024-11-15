市委组织部研究部署违规吃喝专项整治工作

16日，市委组织部召开部务会会议，传达学习全省违规吃喝专项整治动员部署会精神及市委工作要求，研究部署组织系统专项整治工作。市委常委、组织部部长王森出席并讲话。

16日，市委组织部召开部务会会议，传达学习全省违规吃喝专项整治动员部署会精神及市委工作要求，研究部署组织系统专项整治工作。市委常委、组织部部长王森出席并讲话。

会议指出，开展违规吃喝专项整治，彰显了省委从严纠治违规吃喝顽瘴痼疾的坚定决心，释放了对顶风违纪行为动真碰硬、一严到底的强烈信号。全市组织系统要坚决纠治违规吃喝歪风邪气，着力营造风清气正的政治生态。

会议强调，专项整治违规吃喝迫在眉睫，全市组织系统必须立即行动起来，扎实做好专项整治各项工作。要坚持教育在先，深入开展警示教育，响鼓重锤、反复敲打，教育引导全市组工干部高度警惕违规吃喝行为及其背后“局”“圈”“托”的严重危害、潜在风险，使党的纪律规矩入脑入心、根植于心。要坚持领导带头，严格遵守廉洁自律各项规定，以身作则、当好表率；认真履行“一岗双责”，层层压实责任，持续传导压力，推动组工干部心有所畏、行有所止。要坚持从严整治，常态化开展监督检查，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正，对违规违纪问题发现一起、处理一起，绝不姑息、绝不手软，切实做到全覆盖、零容忍、用重典，推动全市组织系统作风建设取得实实在在成效。 (洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)