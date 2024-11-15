第七届全国公交驾驶员关爱日主会场活动在洛举行

昨日，第七届“5·20”全国公交驾驶员关爱日主会场活动在我市举行。 昨日，第七届“5·20”全国公交驾驶员关爱日主会场活动在我市举行。 本次活动由中国土木工程学会城市公共交通分会主办，洛阳交投集团承办，旨在倡导全社会共同参与支持公交事业发展，共同关心关爱、理解尊重公交驾驶员群体，不断增强公交职工自豪感、归属感、认同感。 截至目前，洛阳中心城区拥有4509名公交职工、2190辆公共汽电车、130条运营线路、10条神都游专线、304条定制公交线路。近年来，我市以建设全国综合性交通枢纽城市为引领，把打造人民满意公交与关爱一线驾驶员相结合，创新构建了“五维关爱”职工关怀体系与“五大路径”发展驱动格局。特别是随着洛阳交投集团的成功组建，“轨道+公交”一网出行让千年古都焕发现代化出行新气象，市民乘客的幸福出行指数持续攀升。 副市长王国辉参加活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 赵硕)