“东方红”新能源工程叉车首次出口巴西

近日，随着运载“东方红”新能源工程叉车的货轮从青岛港起航，中国一拖特专车分公司迎来历史性突破——“洛阳智造”首次叩开南美新能源工程机械市场大门，出口巴西，为“洛阳智造”全球化布局注入新动能。

叉车装车等待运输交付 洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 摄

近日，随着运载“东方红”新能源工程叉车的货轮从青岛港起航，中国一拖特专车分公司迎来历史性突破——“洛阳智造”首次叩开南美新能源工程机械市场大门，出口巴西，为“洛阳智造”全球化布局注入新动能。

“该款工程叉车由我们自主研制生产，搭载‘锂电池+交流电机+自动变速箱’智能系统，通过手机App实时监控电池状态，作业安全性和能效管理达到国际先进水平。”企业总经理孔孟田指着车间内即将装车转运的新一批叉车介绍。

孔孟田坦言，针对巴西雨季湿热环境，技术团队创新采用IP67防护等级三电系统，独创热管理系统，使电池效能有效提升，液压系统故障率下降近四成。该技术突破缘于企业多年积累的新能源技术底蕴——早在2020年就研发出全国首款钛酸锂电池叉车，实现30分钟快充、7小时续航。

走进企业占地超3万平方米的智能化生产车间，数十台焊接机器人火力全开高效完成精密焊接，激光切割机实现0.1毫米级超精细加工，可实现从零部件加工到整车装配的全流程智造。“在手订单排产已到下半年，目前我们全力冲刺订单生产交付。”车间负责人介绍。

科技创新赋能产业升级。该企业自整合重组以来，通过“技术+市场”双轮驱动实现涅槃重生。令人欣喜的是，自启动新能源转型以来，企业已形成覆盖环卫装备、工程车辆、物流设备的新能源产品矩阵，2024年营业收入同比增长15%，利润增长8%；今年前4个月销售收入同比增长11.24%，利润同比增长13.5%。

产业链协同锻造竞争优势。在洛阳打造国家先进制造业集群的战略指引下，企业深度融入农机装备产业链创新生态，实施高水平“三化改造”，实现提质倍增。截至目前，企业已与十几家本地供应商建立协同创新关系，关键零部件本地配套率大幅提升，研发周期缩短近一半。

企业提供的最新数据显示，目前，企业产品已覆盖国内30个省份，并在北京、山西等地城乡环境治理中大显身手，累计交付新能源环卫车超千台。此番出口巴西的订单，标志着洛阳新能源装备制造企业正式进军国际高端市场，抢滩国际新能源市场“新蓝海”。

“我们将持续深化‘专用车装备+环卫服务’协同发展战略，以科技创新驱动产业升级。”孔孟田表示，企业还将在多个细分市场全面发力，持续扩大“东方红”叉车赛道优势，加快塑造“洛阳智造”新势力身份，在国际新能源赛道上加速奔跑，为实现“双碳”目标贡献“中国一拖”力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 倪虹)