洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“东方红”新能源工程叉车首次出口巴西
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.21 08:25
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
叉车装车等待运输交付 洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 摄

　　近日，随着运载“东方红”新能源工程叉车的货轮从青岛港起航，中国一拖特专车分公司迎来历史性突破——“洛阳智造”首次叩开南美新能源工程机械市场大门，出口巴西，为“洛阳智造”全球化布局注入新动能。

　　“该款工程叉车由我们自主研制生产，搭载‘锂电池+交流电机+自动变速箱’智能系统，通过手机App实时监控电池状态，作业安全性和能效管理达到国际先进水平。”企业总经理孔孟田指着车间内即将装车转运的新一批叉车介绍。

　　孔孟田坦言，针对巴西雨季湿热环境，技术团队创新采用IP67防护等级三电系统，独创热管理系统，使电池效能有效提升，液压系统故障率下降近四成。该技术突破缘于企业多年积累的新能源技术底蕴——早在2020年就研发出全国首款钛酸锂电池叉车，实现30分钟快充、7小时续航。

　　走进企业占地超3万平方米的智能化生产车间，数十台焊接机器人火力全开高效完成精密焊接，激光切割机实现0.1毫米级超精细加工，可实现从零部件加工到整车装配的全流程智造。“在手订单排产已到下半年，目前我们全力冲刺订单生产交付。”车间负责人介绍。

　　科技创新赋能产业升级。该企业自整合重组以来，通过“技术+市场”双轮驱动实现涅槃重生。令人欣喜的是，自启动新能源转型以来，企业已形成覆盖环卫装备、工程车辆、物流设备的新能源产品矩阵，2024年营业收入同比增长15%，利润增长8%；今年前4个月销售收入同比增长11.24%，利润同比增长13.5%。

　　产业链协同锻造竞争优势。在洛阳打造国家先进制造业集群的战略指引下，企业深度融入农机装备产业链创新生态，实施高水平“三化改造”，实现提质倍增。截至目前，企业已与十几家本地供应商建立协同创新关系，关键零部件本地配套率大幅提升，研发周期缩短近一半。

　　企业提供的最新数据显示，目前，企业产品已覆盖国内30个省份，并在北京、山西等地城乡环境治理中大显身手，累计交付新能源环卫车超千台。此番出口巴西的订单，标志着洛阳新能源装备制造企业正式进军国际高端市场，抢滩国际新能源市场“新蓝海”。

　　“我们将持续深化‘专用车装备+环卫服务’协同发展战略，以科技创新驱动产业升级。”孔孟田表示，企业还将在多个细分市场全面发力，持续扩大“东方红”叉车赛道优势，加快塑造“洛阳智造”新势力身份，在国际新能源赛道上加速奔跑，为实现“双碳”目标贡献“中国一拖”力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 倪虹)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    从昏迷到重生：10岁女孩的43次“灌氧奇迹”
    从昏迷到重生：10岁女孩的43次“灌氧奇迹”
    从昏迷到重生：10岁女孩的43次“灌氧奇迹”
        10岁女孩糖糖(化名)不幸遭遇车祸，重度颅脑损伤致昏迷月余、肢体瘫痪。全家一筹莫展时，有人说“吸高压氧”...
  • ·身上无端出现淤青是咋回事？
  • ·凌晨两三点就醒怎么办？
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院保胎病区开科
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 涧西区前五龙沟社区：金杏飘香富农家
  • 洛阳以城市之名向企业家致敬
  • 40℃以上！洛阳市气象台发布高温...
  • 洛阳：由“新”向“质” 产业图强
  • 沃野田畴光景新 洛阳集中连片推进...
  • 全省物流枢纽建设专题培训班在洛举办
  • 偃师区邙岭镇：种下黄杨树 铺就“...
  • 如何申请变更姓名？洛阳市公安局回复
  • 洛阳市首个公共交通源网荷储一体...
  • 洛阳一国家级标准化试点项目将于...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605