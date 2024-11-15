雷阵雨、雷暴大风、冰雹！洛阳今日将迎强对流天气

今天白天到夜里，洛阳全区晴天转多云，有分散性阵雨、雷阵雨，局部伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气，偏南风转东北风4级左右，阵风7～8级，最高气温38～40℃，最低气温21～23℃。 今天白天到夜里，洛阳全区晴天转多云，有分散性阵雨、雷阵雨，局部伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气，偏南风转东北风4级左右，阵风7～8级，最高气温38～40℃，最低气温21～23℃。