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第三届气象旅游发展大会在洛召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.20 22:20
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　　20日，第三届气象旅游发展大会在洛阳召开，来自气象、文旅等领域专家学者齐聚洛阳，围绕“气象赋能新质文旅·共绘诗与远方”这一主题展开深入研讨，共同探索气象与文旅融合发展新路径。

　　中国气象局副局长熊绍员，中国气象局原副局长、中国气象学会副理事长矫梅燕，省政府副秘书长王朴，市长张玉杰出席活动。

　　熊绍员在致辞时指出，要深入贯彻落实习近平总书记关于气象工作和旅游工作的重要指示精神，全面落实全国旅游发展大会和国务院旅游工作部际联席会议第一次全体会议部署要求，加强统筹谋划，进一步扩大开放合作，加强科技赋能，深化产业融合，推动气象融入旅游产业大发展和大安全保障体系，通过多维度多层次的业态创新，充分释放气象资源价值，推动气象与旅游产业协同高质量发展。

　　王朴在致辞时指出，近年来，河南牢记习近平总书记的殷殷嘱托，坚持创意驱动、科技赋能、项目支撑、跨界融合，深入推动文旅文创融合发展，以国际化、具象化表达向世界传递中原文化的厚重与包容。气象和旅游关系密切，气象资源是发展旅游的重要支撑。希望各界加强合作，共同推动气象旅游产业繁荣发展，期待更多专家学者、企业家和投资者深耕河南，共谋合作大计，共创气象旅游发展美好未来。

　　张玉杰代表市委市政府对大会召开表示祝贺。他说，进入新时代以来，在习近平总书记领航掌舵下，在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，洛阳秉持“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，走出了一条新文旅的发展路子。洛阳坚持以气象赋能文旅、引领文旅、保障文旅，形成了气象与文旅双向推动的生动实践。衷心希望各位领导、专家在洛阳多走走、多看看，发表真知灼见，助力洛阳开拓“文旅+气象”的崭新篇章。

　　气象旅游发展大会，是全国气象部门一年一度的文旅盛会。此次大会由中国气象局公共气象服务中心、河南省气象局、洛阳市政府联合主办。会议以贯彻国家政策、发布业务成果、探讨产业趋势、分享案例实践为主要内容，为全国气象单位、地方政府、文旅相关单位搭建交流合作平台，推动气象文旅实现可持续发展。会议期间，我市和江苏常熟、四川会理分别发表共创宣言，将深化气象与文旅之间的合作，为产业协同注入新动能。

　　省气象局局长陈怀亮、副市长李刚等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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