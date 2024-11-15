初夏时节，河洛大地万物并秀、生机盎然。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在河南考察，强调要坚定信心推动高质量发展高效能治理，奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章。此次总书记考察首站即来到洛阳，深入洛轴集团、白马寺和龙门石窟，详细了解加快先进制造业发展、加强文化遗产保护利用、推动文旅产业高质量发展等情况，并作出重要指示，为我们做好工作提供了根本遵循，指明了前进方向。

牢记殷殷嘱托 凝聚奋进力量

——习近平总书记在河南考察时的重要讲话在洛阳干部群众中引发热烈反响

初夏时节，河洛大地万物并秀、生机盎然。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在河南考察，强调要坚定信心推动高质量发展高效能治理，奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章。此次总书记考察首站即来到洛阳，深入洛轴集团、白马寺和龙门石窟，详细了解加快先进制造业发展、加强文化遗产保护利用、推动文旅产业高质量发展等情况，并作出重要指示，为我们做好工作提供了根本遵循，指明了前进方向。

习近平总书记的重要讲话在河洛大地引发热烈反响。广大干部群众认真学习领会重要讲话精神，纷纷表示要在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，牢记殷殷嘱托，立足本职岗位，真抓实干、积极进取、担当作为，切实把总书记的关怀厚爱和殷切希望转化为推动现代化建设的强大动力，以更加奋发有为的姿态谱写中原大地推进中国式现代化新篇章。

“习近平总书记亲临洛轴集团考察，走进企业智能工厂，了解各种类型轴承产品的性能和用途，察看智能生产线，并同企业职工亲切交谈，勉励我们坚持发展实业，继续把制造业搞好。总书记的重要讲话为洛轴发展指明了前进方向，让广大职工倍感振奋、备受鼓舞、倍增干劲。”洛轴集团董事长王新莹表示，洛轴集团将深刻领会习近平总书记重要讲话精神，坚定不移走自主创新的发展路子，扎实推动科技创新与产业创新融合发展，加大技术研发力度，着力突破“卡脖子”难题，进一步深化改革激发活力，充分调动广大职工的主人翁精神，不断培育壮大新质生产力，奋力为振兴民族轴承工业、加快建设制造强国做出新的更大贡献。

“习近平总书记强调，制造业是国民经济的重要支柱，推进中国式现代化必须保持制造业优势合理比重，让我们深受鼓舞。”市工信局局长魏斌表示，全市工信系统将深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚决扛起推动制造业高质量发展的使命担当，奋力建设全国先进制造业基地。要以链群建设为抓手，提升产业能级，聚焦“四新一装备”风口领域，推动传统产业新型化、新兴产业集群化、未来产业规模化，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。要以转型升级为抓手，增强产业动能，用好入选国家制造业新型技术改造城市试点的政策机遇，加快推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。要以企业培育为抓手，激发产业活力，支持优质存量企业做大增量，推动龙头企业加强产品创新、质量提升和品牌培育，联动上下游企业共同发展，实施高成长性企业培育行动，聚焦关联新赛道、创新能力强、成长性好的中小企业加大扶持力度，推动企业加快成长、倍增发展。

“习近平总书记到洛阳考察，我们备受鼓舞、倍感振奋！更觉重任在肩、责任重大，必须在重振洛阳辉煌中更有担当、更有作为。”洛龙区委书记韩建军表示，下一步，洛龙区将深刻学习领会习近平总书记重要讲话精神，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。在加快先进制造业发展上聚焦聚力，持续深化“龙头企业+中小企业科创园”发展模式，抢抓风口，狠抓创新，致力形成洛轴、中航光电等龙头企业顶天立地，科技型中小企业铺天盖地的现代化产业体系；在加强文化遗产保护利用上聚焦聚力，依托隋唐洛阳城里坊区、关林等名胜古迹，挖掘文化遗产多重价值，激活文化遗产创新基因，奏响文物保护和活化利用的古韵新声；在推动文旅产业高质量发展上聚焦聚力，按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，全力推进天街十二坊等“1+3”高品质古都文化体验区重点项目，将文旅产业真正打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。

“习近平总书记此次来洛考察，对加快发展先进制造业提出新希望新要求，这让身为炼钢工人的我备受鼓舞。”此前刚刚获评“全国劳动模范”的中信重工机械股份有限公司电炉班大班长杨金安表示，作为一名从业41年的“炼钢人”，自己深知先进制造业对国家发展的重要性。多年来，杨金安和团队致力于特种钢材炼制，从航天钢到核电钢，再到石化加氢用钢，他以一次次的攻坚克难，为先进制造业发展贡献力量。“今后，我将以总书记的指示为方向，继续发扬主人翁精神，依托大工匠工作室，带领团队加大创新力度，提升炼钢技术水平，攻克更多‘卡脖子’难题，打造更多‘国之重器’，进一步擦亮‘中国制造’金字招牌。同时，积极发挥劳模引领作用，培养更多高技能炼钢人才，以高品质产品助力先进制造业发展迈向新高度。”杨金安说。

作为世界上造像最多、规模最大的石刻艺术宝库，龙门石窟被联合国教科文组织评价为“中国石刻艺术的最高峰”。“习近平总书记高度重视文化遗产保护传承工作。此次来到龙门石窟，总书记认真察看石窟整体布局风貌和代表性窟龛、造像，同现场的文物保护工作者亲切交流，叮嘱我们要把这些中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好。总书记的亲切关怀和殷殷嘱托，让文化遗产保护工作者倍感温暖、备受鼓舞。”龙门石窟研究院党委书记余杰表示，下一步，龙门石窟研究院将深入贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于文化遗产保护传承的重要论述，深刻认识做好龙门石窟保护利用工作的极端重要性，切实增强政治担当、历史担当、责任担当，始终坚持保护第一，运用先进科学技术提高保护水平，加强石窟寺数字化保护利用，深化学术研究和价值挖掘，做好文化交流和文化传播，积极推动文旅融合发展，让更多人来到龙门石窟寻溯中华文化、坚定文化自信。

“习近平总书记先后到白马寺、龙门石窟两处洛阳文化地标考察，深入了解我市加强文化遗产保护传承、推动文旅产业高质量发展等情况，充分体现了总书记对文物工作的关心和重视。”市文物局局长赵晓军表示，全市文物系统将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，正确处理保护与利用、保护与发展、保护与开发的关系，始终把保护放在第一位，着力推动文化遗产的创造性转化、创新性发展。加强考古发掘与研究阐释，高质量建成国家夏商文明考古研究中心，把中华文明历史研究引向深入，增强历史自觉、坚定文化自信。扎实做好第四次全国文物普查，提高龙门石窟、白马寺等文化遗产的保护管理水平。加快推进五大都城遗址博物馆群、隋唐洛阳城国家遗址公园等重点项目建设，深化博物馆运营机制改革，打造文旅融合消费新场景、新业态，促进我市文旅产业高质量发展。

“总书记在龙门石窟考察时，特别鼓励小朋友们多到实地寻溯中华文化，从小树立文化自信。对此我很有感触。”老城区妃洛阁汉服体验馆主理人吕彦强说，“洛阳作为千年古都，拥有深厚的历史底蕴，特别是近几年汉服文化盛行，‘来洛阳穿汉服’成为游客沉浸式体验中华优秀传统文化的新选择。我经营的汉服体验馆也迅速从单一门店升级为连锁品牌。未来，文旅融合前景广阔，我也更加坚定了从事汉服行业的信心决心，将全心全意为游客提供更丰富、更优质的汉服体验服务。期待洛阳新文旅产业发展得更加红火，真正成为支柱产业、民生产业、幸福产业。”（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 李雅君）