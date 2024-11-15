洛阳理工学院艺术设计学院举办“河洛新象·艺启未来”2025届毕业设计展

5月20日上午，洛阳理工学院艺术设计与服装学院“河洛新象·艺启未来”2025届毕业设计展在九都校区隆重开幕。

5月20日上午，洛阳理工学院艺术设计与服装学院“河洛新象·艺启未来”2025届毕业设计展在九都校区隆重开幕。洛阳市政协机关党组副书记、副秘书长、办公室主任袁金怀，龙门石窟研究院副院长张志民，洛阳市孟津区区委常委、副书记张田，洛阳市孟津区副区长刘晓斌，我校党委副书记胡恩立、副校长王新武等领导，及兄弟高校、相关行业及企业代表、媒体代表，学校相关部门负责人，师生代表等300余人参加开幕式。开幕式由艺术设计与服装学院负责人主持。

龙门石窟研究院副院长张志民致辞，毕业生代表王星开发言。

王新武在讲话中表示，艺术设计与服装学院积极响应“设计河南”建设号召，在文旅文创融合和乡村振兴中发挥了积极作用，形成了独具特色的艺术人才产教融合培养模式，为社会输送了一批批高素质应用型艺术人才。今年“河洛新象·艺启未来”毕业设计展，以毕业作品展览为媒介，深度融入产教融合实践与就业双选会，围绕“艺术赋能未来·设计链接城市”的主题，搭建“作品展示—产业对接—人才输送”一体化平台，呈现出兼具学术性、创新性与社会价值的艺术活动。校党委副书记胡恩立宣布展览开幕。

据了解，展览集中呈现了艺术设计与服装学院毕业生在设计教育改革中践行“产教融合、校企合作”理念的探索成果，既是毕业生四年学习的总结，更是学校与产业深度协同的生动注脚。(朱斌/文 李卫超/图)