局部暴雨+大风！21日至22日洛阳将出现强对流天气

受高空低槽和地面冷空气的共同影响，21日傍晚到夜里，我市有分散性阵雨、雷阵雨，局部伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气。

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，内容如下：

22日我市中阵雨、雷阵雨天气及其影响

受高空低槽和地面冷空气的共同影响，21日傍晚到夜里，我市有分散性阵雨、雷阵雨，局部伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气；22日我市有中阵雨、雷阵雨，局部大到暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。过程累计降水量10毫米到20毫米，局部30毫米到50毫米，最大小时雨强20毫米到40毫米。受冷空气影响，21日至22日有4级左右东北风，阵风7到8级。具体预报如下：

一、天气预报

今天夜里：晴天间多云。

21日(周三) ：晴天到多云，傍晚到夜里多云间阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，局部伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气，东北风2级～3级逐渐增大至4级左右，阵风7级～8级，气温23℃～40℃。

22日(周四) ：多云转阴天，有中阵雨、雷阵雨，局部有大到暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，东北风4级左右，气温17℃～33℃。

23日(周五) ：多云间晴天，气温16℃～26℃。

24日(周六) ：多云转晴天，气温16℃～28℃。

二、影响与建议

1.当前我市小麦已进入灌浆后期或收获期，本轮过程对缓解旱情和灌浆较为有利，但需关注降水对已成熟小麦收获、晾晒和农机转场的不利影响，以及局地强对流和大风天气可能造成的小麦倒伏。

2.需防范局地短时强降水、冰雹及大风天气对交通运输、户外作业、建筑工地、电力通讯设施、设施农业、畜牧养殖业大棚、简易构筑物等的不利影响。

因预报存在一定的不确定性，请各地各部门密切关注属地气象台站发布的最新天气预报、气象灾害预警信号和气象风险提示，做好防范应对。⑥