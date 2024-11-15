招募216人！洛阳市“三支一扶”计划5月21日起报名

近日，“洛阳市人力资源和社会保障局”官网发布《报考洛阳市为服务地的“三支一扶”考生网上报名须知》，2025年洛阳市“三支一扶”计划招募216人，5月21日9:00起报名。

近日，“洛阳市人力资源和社会保障局”官网发布《报考洛阳市为服务地的“三支一扶”考生网上报名须知》，2025年洛阳市“三支一扶”计划招募216人，5月21日9:00起报名。具体内容如下：

报考洛阳市为服务地的“三支一扶”考生网上报名须知

根据《河南省2025年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》，现将报考洛阳市为服务地的考生网上报名有关事宜通知如下：

一、报名方式

本次招募仅采取网上报名的方式进行，不接受线下报名，且每名考生只能报考1个岗位。

二、报名时间

2025年5月21日9:00至5月23日17:00。

三、报名网址

洛阳人事考试网：http://www.lysrsks.com

四、招募对象

(一)2023年及以后取得普通高等学校全日制大专及以上学历的毕业生(含2025年应届毕业生)

(二)2023年、2024年退役的服义务兵役高校毕业生须是户籍或入伍地为河南省，且2021年及以后毕业取得普通高等学校全日制大专及以上学历的毕业生；(加分材料具体提交时间、地点及相关材料将另行通知，请考生近期关注洛阳市人社局官网)

(三)2023年以后毕业的我省技工院校预备技师(技师)班、高级工班毕业生(分别参照大学本科毕业生、大学专科毕业生对待)

(四)2017年起，由国家统一下达招生计划的非全日制研究生与全日制研究生，其学历学位证书具有同等法律地位和相同效力