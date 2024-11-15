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高温“烤”验！洛阳洒水车变身“降温神器”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.20 16:58
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　　近日洛阳持续高温少雨，有市民呼吁：多洒点水吧！洛阳环卫部门：安排！

　　20日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局环境卫生服务中心获悉，该中心已启动夏季防暑降温工作模式。

　　增加机械作业频次，减轻人工劳动强度

　　实行以“机扫为主、人工保洁为辅”的人机结合保洁作业方式，加大机械化清扫保洁力度。高温时段充分发挥机械化作业的优势，对主次干道、重点区域等进行不间断洒水降尘、喷雾降温作业。

　　每日13时至17时高温时段，对主次干道以及重点区域周边进行双向不间断密集低空洒水和高空喷雾降尘降温，确保道路湿润，降低路面温度，减少扬尘污染，缓解高温酷热环境对居民出行的影响。

　　关爱环卫工人，避免高温时段户外作业

　　密切关注天气预报，严格执行高温停工或限时作业的相关规定。当日气温达到35℃以上，12时至15时暂停人工清扫保洁作业；当日气温达到37℃以上，11时至16时暂停人工清扫保洁作业。

　　在确保辖区环境卫生质量的同时，利用早、晚凉爽时间加大保洁力度，采取“做两头、歇中间”、轮换休息、缩短单次连续作业时间等方法，合理安排环卫工人轮班作业，避免工人长时间在高温环境下工作，防止出现中暑现象。

　　改善环卫作业条件，提供充分防暑保障

　　改善环卫作业条件，落实高温津贴有关规定，及时为一线环卫工人发放防暑药品(藿香正气水、清凉油、人丹等)、消暑饮品(绿豆水、凉茶等)以及必要的劳动防护用品(遮阳帽、防晒衣、手套等)，确保环卫工人休息场所(如环卫爱心驿站、道班房等)正常开放，为环卫工人提供更多避暑纳凉区域。

　　同时，该中心还将开展夏季防暑降温专题培训，讲解高温天气下的自我保护知识，如何正确使用防暑降温药品、如何预防中暑等措施等，提高环卫工人的安全意识和自救互救能力。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 彭晓丹 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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