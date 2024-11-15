最高奖金1万元！洛阳市第十五届运动会公开征集会徽、吉祥物、主题口号

洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会将于2025年6月至9月在新安县举行。经洛阳市体育局、新安县人民政府批准，现面向社会各界公开征集洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会会徽、吉祥物、主题口号及公益宣传文案。

洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会将于2025年6月至9月在新安县举行。经洛阳市体育局、新安县人民政府批准，现面向社会各界公开征集洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会会徽、吉祥物、主题口号及公益宣传文案。

征集时间

2025年5月20日至2025年6月10日

征集对象

面向全社会公开征集，包括专业设计机构、高校师生、设计爱好者等个人或团体。

征集内容和要求

会徽设计要求

●展现体育精神，贴合2025年洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会主题，能体现举办年份和体育运动等关键元素。

●展现洛阳深厚的文化底蕴和鲜明的地域特色，突出体现洛阳千年帝都，牡丹花城，丝绸之路和大运河在此交汇，“古今辉映，诗和远方”“丝路汉关，山水新安”的鲜明城市气质与文化标识。

●创意及构图新颖独特、色彩明快，符合当代艺术美学要求，具有较强的视觉冲击力，具有鲜明的象征意义和体育韵味，易于识别和记忆，适合多种场景应用(如宣传品、服装、场馆装饰等)。

吉祥物设计要求

●以本届市运会和新安地方特色为主要创作元素，以拟人化的卡通形式表现。要求:造型简洁、色彩明快，显现活泼可爱、热情亲切、积极健康、吉祥欢乐的艺术魅力，易于制作，并在表现形式和技术手段上，适用于平面、立体和电子媒介的传播和再创作，能广泛适用于本届市运会特许产品、视频宣传和景观等不同领域的需要。

●吉祥物命名要根据本届市运会的特点，结合创作理念，命名恰当，寓意鲜明，既有运动意义，又兼具新安文化内涵。

●吉祥物应征作品应当包括设计图稿、三视图(含正面、侧面、背面)。

会徽和吉祥物设计方案须提交电子设计稿和纸质设计稿。电子设计稿包括：彩色设计图稿(图稿大小为A4纸张规格，清晰度不低于300dpi，jpg格式，需包含标准色值、标准字体)、矢量图源文件(ai/cdr等格式)、Word格式的创意说明(300字以内)；纸质设计稿：A4纸张彩色打印稿一套。

主题口号和公益宣传文案征集要求

●主题口号需简洁有力，朗朗上口，具有鲜明的时代特征和体育精神，字数控制在16字以内。

●主题口号需全面展示洛阳市各项事业的辉煌成就和全市人民及市运会主办地新安县昂扬向上的精神面貌。

●公益宣传文案需兼顾感染力、号召力与公益性，突出运动精神、文明风尚与社会价值，激发市民对市运会的关注与参与热情，每条不超过70个汉字或140个字节(含标点)。

主题口号、公益宣传文案须用正楷体书写在A4纸上，同时提供电子版，并注明作者姓名、详细通讯地址和联系电话。