洛阳市第十五届运动会将于今年9月在新安举办

记者20日从洛阳市政府新闻办召开的新闻发布会获悉：经市委、市政府批准，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会(以下简称“本届市运会”)将于今年9月在新安举办，拟定于9月13日开幕，9月23日闭幕。

记者20日从洛阳市政府新闻办召开的新闻发布会获悉：经市委、市政府批准，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会(以下简称“本届市运会”)将于今年9月在新安举办，拟定于9月13日开幕，9月23日闭幕。

据介绍，洛阳市运动会每四年举办一届，是由市政府主办的全市规模最大、影响最广、参与人数最多的大型综合性体育盛会。自1959年举办以来，已成功举办了14届，成为检验全市体育事业发展成果的重要平台，也是对全市各县区、各行业体育工作的全面检阅和展示。

主办方表示，选择新安县作为本届市运会的承办地，是因为当地具有场馆设施完善、群众基础良好、办赛经验丰富、赛事保障能力较强、文旅资源丰富、交通条件便利等六个方面的优势。

本届市运会共设青少年组、社会组、市直机关组三个大组别，以及县区特色体育项目展演，目前共有8000多人报名参赛。

【青少年组】

设22个大项582个小项。该组项目的设置突出竞技性与前瞻性，结合重点项目、发展趋势等因素综合考虑。对比上届市运会，不仅新增了幼儿体操等基础体育项目，还首次将霹雳舞、跑酷等新兴项目纳入，并通过市运会平台为明年的第十五届省运会进行选材，推动我市青少年竞技体育项目发展壮大，力争在省运会、全运会乃至奥运会上取得新的更大的好成绩。

【社会组】

设19个大项129个小项。与上届市运会相比，新增了匹克球、自行车骑行等项目，并在开幕式前场环节增加了群众喜闻乐见且具有各县区特色的展演项目。通过这些项目的比赛，既能带动传统项目在我市的发展，又能培育和打造我市自身的特色品牌体育赛事，促进我市体育强市建设。

【市直机关组】

设8个大项12个小项。该组项目的设置旨在推动机关单位职工积极参与体育运动，增强职工体质，丰富业余生活。

接下来，洛阳市有关部门和单位将按照市委、市政府部署要求，周密谋划、精细筹备、压茬推进，真正把市运会办成一届“绿色共享、精彩出彩、节俭廉洁”的高水平体育盛会。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）