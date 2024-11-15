文旅惠民进社区！行署路社区邻里大集“新”亮相

初夏惠风至，民生暖意浓。5月19日，行署路社区邻里大集新亮相，通过“文旅服务+”模式打造惠民新场景，让居民在烟火气中感受文化温度，在便民服务里畅享诗与远方。

初夏惠风至，民生暖意浓。5月19日，行署路社区邻里大集新亮相，通过“文旅服务+”模式打造惠民新场景，让居民在烟火气中感受文化温度，在便民服务里畅享诗与远方。

一键办理年票，旅游咨询更方便

以文旅惠民为初心，洛阳市文化旅游服务中心联合洛阳市导游协会、河南环球国际旅游有限公司，提供洛阳旅游年票办理、旅游出行规划、国内外研学旅游咨询、导游证报考咨询等多元服务。

活动现场咨询声不断，居民仅需携带身份证，5分钟即可完成旅游年票申领。

工作人员同步为居民发放文旅指南，并详解相关信息。“听说办年票后能畅游龙门石窟、白马寺等50多个景点，买菜回来顺道就办了，真省心。”刚办完年票相关手续的刘女士笑着说道，“而且最近孩子正好有出国研学的计划，就在这儿咨询了一下相关流程，比自己做攻略效率高多了。”

此外，洛阳兰丁医学检验实验室针对旅游年票用户，推出专项检测优惠。

市集丰富多彩，烟火气里见温情

除文旅板块外，本次大集汇聚多个特色摊位，服务涵盖生活全场景。

其中，特色农产品摊位摆满了土蜂蜜等新鲜地道的货品，居民可以尽情挑选；在家电摊位，居民可以获取最新以旧换新等补贴政策的相关信息；在中医义诊摊位，医护人员为居民量血压、讲解健康知识……

“这个大集经常办，我每次都来买点东西，今天还顺便问了问出国游的事宜，太方便了。”社区居民王先生左手拿着文旅指南、右手拎着大包小包的农产品感慨道。

本次大集是行署路社区践行惠民服务又一次的生动实践。工作人员表示，本次新增的文旅专区，正是响应居民对品质生活的期待，未来将持续链接多方资源、创新形式，为社区居民的美好生活添砖加瓦。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)