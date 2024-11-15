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洛阳优质医疗资源和便民服务举措惠及千家万户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.20 08:20
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西安交通大学第二附属医院洛阳医院(伊滨院区)开诊

　　开诊一个多月，日均门诊量近500人次！

　　连日来，在西安交通大学第二附属医院洛阳医院(伊滨院区)，来自西交大二附院骨科、皮肤科、儿科、麻醉科、呼吸及危重症医学科等科室的8名专家轮番坐诊，为我市及周边患者提供诊疗服务，受到患者及家属欢迎。

　　近年来，我市聚焦“建高地、优结构、抓改革”三项重点任务，医疗卫生服务体系建设呈现出基础夯实、效能跃升、惠民增效的高质量发展新格局，优质医疗资源和便民服务举措惠及千家万户，护佑百姓幸福生活。

　　打造区域医疗高地 让群众在家门口看名医

西交大二附院专家在洛参与手术

　　“在家门口就能挂上西交大二附院的专家号，孩子的哮喘治疗有了新希望。”市民张先生说，他的孩子长期饱受反复喘息、慢性咳嗽、过敏性症状困扰，传统药物治疗效果一直不佳，前不久，在西交大二附院儿科王慧渊教授的指导下接受生物制剂治疗，预后良好。

　　今年3月23日，西交大二附院洛阳医院(伊滨院区)开诊，首期开放床位1000张。作为国家呼吸区域医疗中心主阵地，洛阳市中心医院与西交大二附院实现深度合作，采用“专家长期派驻+名医巡诊+学科融合共建”的创新方式进行管理，借助西交大二附院优质医疗资源，全面辐射带动提升区域内医疗水平和服务能力，为“健康洛阳”建设添砖加瓦。

洛阳市妇幼保健院(河南省第二儿童医院)文仲院区门诊楼

　　“自开诊以来，院区推出了智能导诊、手机预挂号、刷脸支付等便民举措，目前日均门诊量近500人次，外地就医患者占比日益提高。”西交大二附院洛阳医院(伊滨院区)有关负责人介绍。

　　西交大二附院洛阳医院(伊滨院区)的高质量运营，是我市提升区域健康服务水平、深化医疗卫生交流合作的生动实践。近年来，我市通过交流合作、名师带徒等形式，持续培养高素质医学人才，全力打造区域医疗高地，目前国家呼吸、中医(脑病)区域医疗中心高质量运营，市妇幼保健院挂牌广州市妇女儿童医疗中心协作医院等，区域医疗高地建设成效凸显。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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