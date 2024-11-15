文旅向“新”绽芳华——写在第十五个“中国旅游日”

文旅融合风帆劲，且以诗意共远方。“文化产业和旅游产业密不可分，要坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游融合发展。”阔步新时代，习近平总书记高度重视旅游业发展和文旅融合，就文化和旅游工作作出了一系列重要指示和重要论述，深刻指出“旅游业从小到大、由弱渐强，日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业”，引领走出一条独具特色的中国旅游发展之路。

文旅融合风帆劲，且以诗意共远方。

“文化产业和旅游产业密不可分，要坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游融合发展。”阔步新时代，习近平总书记高度重视旅游业发展和文旅融合，就文化和旅游工作作出了一系列重要指示和重要论述，深刻指出“旅游业从小到大、由弱渐强，日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业”，引领走出一条独具特色的中国旅游发展之路。

昨日是第15个“中国旅游日”。正如今年的活动主题“锦绣山河，美好旅程”，旅游已成为人们欣赏山河风光、享受生活美好的一种方式，也是城市高质量发展的着力点。15年间，文旅发展已迈入新阶段——互联网浪潮奔涌，“看世界”渐成风气，旅行“说走就走”，人们更注重个性化沉浸式的体验，新变化、新挑战考验着文化和旅游“融”的理念、“融”的业态、“融”的作为。

文化与旅游的融合，意味着文化更好地走向“远方”，旅游也变得更有“诗”意，这不是两个产业的简单叠加，而是要在理念、方式转变中产生化学反应，收到“1+1＞2”的效果。只有加快转型发展，盘活用好文旅资源，培育升级文旅新业态、新模式，才能真正激发文旅高质量发展的“融动力”。

作为千年古都，洛阳发展文旅产业最大的优势就在于历史文化，承蒙历史厚爱就要勇担时代使命，拿到一手“好牌”理当打出“王炸”，拥有“顶级”的文旅资源就该展现“顶流”的作为。

新文旅风起洛阳！近年来，洛阳深刻把握“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的新文旅产业特征，加快重塑古都格局风貌，大力发展新文旅产业，不断把文化资源优势转化为发展优势，推动文旅产业在重塑中蜕变。

蜕变源自深挖资源变创意，以文塑旅。洛阳创新文化表达，催生了一大批创意十足的文旅场景，引来“打卡热”。从在洛阳“穿汉服赏花”成时尚，一条街上“五步一个公主十步一个王子”，到洛邑古城里“天女散花”表演人气高涨，成为全国各地竞相模仿的现象级热点，再到应天门上《唐宫乐宴》以实景演艺再现大唐盛景，游客仿佛穿越时空，当十三朝古都“遇见”创意十足的沉浸式演绎，当全国古墓爱好者夜探古墓“兴奋得跳了起来”，历史不再是冰冷的文物，而是可触摸、可打卡、可传播的文化盛宴，在圈粉引流中频频出圈，跻身新文旅“顶流”。

蜕变来自业态升级优体验，以旅彰文。越来越多的文旅企业立足洛阳深厚文化沃土，打造文化与科技融合的新业态、新模式，推动中华优秀传统文化在创造性转化、创新性发展中焕发新活力。龙门古街《风起洛阳》全感VR带来震撼体验，《寻迹洛神赋》带领观众在“一步一景”中感知神都神韵，“1+3”高品质古都文化体验区再现经典IP让人梦回盛唐，当洛阳“霸榜”国内热门旅游目的地，当一件汉服撬动3000多家妆造店，当洛邑古城全年游客量跃过“千万级”并不断刷新历史纪录，文旅产业破圈生长。今年牡丹文化节，洛阳接待游客2688.07万人次，旅游总收入223.42亿元，同比分别增长3.94%和9.26%，交出了一份文旅融合的亮眼答卷。

把历史的厚重转化为当下的轻盈，洛阳的新文旅发展实践证明，越古老就越有活力，越古典就越年轻！

凯歌而行，不以山海为远；乘势而上，不以日月为限。洛阳新文旅还有更多精彩的故事等着崭新书写。舒展“顶流”气质，向着“长红”迈进，用守正创新的巨笔，绘就新文旅产业发展的“工笔画”，洛阳必将成为更多人的殷切期许和向往所在。（洛平）