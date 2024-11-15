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“洛阳标准”赋能新材料产业高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.20 08:12
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　　记者从洛阳铜加工检测技术有限公司获悉，该企业牵头申报的“辉光放电发射光谱仪校准规范”项目近日成功获批，标志着该企业在技术创新与标准引领方面迈出关键一步。

　　辉光放电发射光谱仪是材料成分分析的核心设备，尤其在新能源汽车产业链中，其用于精准检测铜、铝等有色金属材料的成分均匀性、表面镀层厚度等关键指标，直接影响电池导电部件、轻量化结构件的性能与安全。

　　洛铜检测相关负责人坦言，尽管国内已有其他类型光谱仪的检定规程，但辉光放电发射光谱仪长期缺乏统一校准标准，成为制约产业升级的“隐形门槛”。

　　洛铜检测敏锐捕捉到这一技术痛点，依托自身在铜合金检测领域数十年的技术积淀，联合产业链上下游单位进行攻关。该企业研发团队深入分析辉光放电发射光谱仪的工作原理，结合新能源汽车材料检测的实际场景，创新提出校准参数体系，并通过大量实验验证方法的科学性。在工业和信息化部的立项评审中，方案凭借前瞻性和实用性脱颖而出。

　　作为我国铜及铜合金材料检测领域的“国家队”，洛铜检测“辉光放电发射光谱仪校准规范”项目成功获批，不仅填补了企业在该领域的空白，更使其从“检测标准制定者”升级为“计量校准规则引领者”，进一步巩固了技术话语权。

　　作为老工业基地转型升级的代表，洛阳铜加工持续增加研发投入，其检测板块(洛铜检测)已建成国家级实验室和多个技术平台，在将技术优势转化为标准优势中，强势赋能洛阳新材料产业高质量发展。

　　“规范起草只是第一步。”洛铜检测相关负责人表示，下一步将加快组建行业专家团队，开展全国范围的数据采集与验证，确保规范既符合国际计量趋势，又贴合国内产业实际，为我国新材料产业链和新能源汽车等战略性新兴产业的高质量发展注入“洛阳智慧”“洛阳动能”。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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