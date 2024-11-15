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洛阳以邻里中心为抓手 切实提升城市功能品质
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.20 08:18
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市民在洛阳城市阳台健身游玩

　　室外烈日炎炎，室内凉风习习。昨日上午，在涧西区南昌路街道江西社区邻里中心舞蹈室里，伴随着悠扬的音乐，一群老人手持折扇、身着红裙，翩翩起舞。

　　“以前是刮风下雨练不成，现在是天冷天热都不耽误排练，舞蹈室建到了大家心坎上。”舞蹈队组织者李慧红笑意满满。

涧西区华夏体育公园建成投用

　　群众利益无小事，一枝一叶总关情。近日，中办、国办出台《关于持续推进城市更新行动的意见》，提出要开展完整社区建设，建立健全多层级、全覆盖的公共服务网络。近年来，市委、市政府在城市提质工作中，全面贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，深入践行人民城市理念，坚持以人民为中心的发展思想，把邻里中心作为推进城市更新、加快公共服务进社区的重要抓手，积极盘活社区闲置资源，建成邻里中心363个，打造片区、社区、小区三级邻里中心布局体系，让群众在家门口就能享受到优质便捷的公共服务。

　　聚焦“一老一小”，按需设置功能满足群众需求

　　辣椒炒肉盖饭、羊肉烩面、豌豆肉酱面……午间，洛龙区开元路街道定鼎门社区邻里食堂飘出一阵阵饭香。

　　居民陈国建端坐在桌前，开始享受美味午餐。“孩子们都不在身边，家里就剩我一人，做饭真是麻烦。”陈国建边说边吃，面条一下肚，暖胃暖心。“现在社区有了邻里食堂，我中午直接来吃饭，还能享受针对60岁以上老人的折扣价，省了不少事。”

　　在定鼎门社区邻里中心，政务服务、日间照料、舞蹈健身、非遗传承……各项公共服务功能一应俱全。“我们征求辖区居民需求，有针对性地引进各项服务功能，现在邻里中心功能室使用率在95%以上。”定鼎门社区相关负责人介绍。

改造提升后的洛龙区古城街道龙兴小区

　　我市将邻里中心建设作为推动公共服务进社区的重要载体，集中整合党群服务中心、新时代文明实践中心(站、所)、养老服务中心、卫生服务站等基层阵地的空间、功能、人员，按照“6+N”模式，建设片区、社区、小区三级邻里中心，以“一老一小”需求为重点，推动政务代办和文化、教育、养老、医疗、体育六大类基本公共资源下沉至群众身边。我市还鼓励有条件的社区针对辖区居民需求，增加电商直播、旅游服务等特色服务，更好满足群众个性化需求。

　　针对辖区宝妈较为集中的情况，洛龙区光合城社区邻里中心引进“不凡妈妈”手作坊，成功带动一批宝妈就业；针对辖区居民老人较多的情况，瀍河区利民街社区邻里中心引进推拿工作室，让居民在家门口享受低价推拿服务；针对辖区居民健身需求，西工区唐宫社区邻里中心把空闲水池改建成健身场地，让居民在闲暇时可锻炼身体。

　　“居民家长里短、柴米油盐，都在社区的一方天地。社区充分满足居民的需求，居民生活的幸福感才能更强。”市委社会工作部相关负责人介绍。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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