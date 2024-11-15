洛阳首个公共交通源网荷储一体化项目并网发电

昨日，我市首个公共交通源网荷储一体化项目——洛阳交投集团柔性支架光伏项目正式并网发电，为洛阳交投集团公交场站办公和100多辆公交车提供绿色能源。

公交车用上绿色能源

昨日，我市首个公共交通源网荷储一体化项目——洛阳交投集团柔性支架光伏项目正式并网发电，为洛阳交投集团公交场站办公和100多辆公交车提供绿色能源。

柔性支架光伏项目由洛阳交投集团和洛阳新奥华油燃气公司合作建设，占地1.1万平方米，利用公交停车场上方空间布设光伏板2900多块，建设容量1.95兆瓦，年均发电量200余万千瓦时，可创造直接利润118万元，有效降低公共交通运营综合成本。

洛阳交投集团相关负责人介绍，该项目是柔性支架光伏技术在我市的首次大规模应用，其突破了传统光伏建设的诸多限制，能大幅提升光伏板的安装灵活性、抗风能力和发电效率。同时，柔性支架光伏“车棚”高达8米，不仅可允许单、双层公交车自由通行，还能为公交场站遮阳、挡雨，优化职工作业环境，改善车辆停放和充电环境。

柔性支架光伏“车棚”

该项目是我市公共交通源网荷储一体化项目的首个试点子项目。2024年12月，洛阳交投集团针对原有场站资源分散、能源结构单一、用能成本较高等痛点，系统整合地铁车辆段、公交场站、停车场等存量土地资源，启动公共交通源网荷储一体化项目。该项目的并网发电，标志着我市在“公共交通+新能源”产业发展布局方面取得了实质性进展。

按照计划，洛阳交投集团将持续打造“公共交通+源网荷储”发电项目群，构建清洁能源生态系统，打造场站用电自发自用、余电存储、多能互补的绿色供能用能体系，计划到2029年建成源网荷储一体化项目25个。项目全部投产后，将实现年发电量1.6亿千瓦时，洛阳轨道交通、公交车将全部实现绿色用电。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖/文 张怡熙/图 通讯员 高德权)

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源网荷储一体化

源网荷储一体化，是指在电力系统中将电源、电网、电荷和电能储存等多个组件进行整合，形成一个协同工作的系统，进一步提高能源利用效率。(颖颖)