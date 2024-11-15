洛阳：文旅融合绽新彩

昨日是“中国旅游日”，今年的主题是“锦绣山河，美好旅程”。

我市坚持以文塑旅、以旅彰文

加快建设全国沉浸式文旅目的地

文旅融合绽新彩

游客在龙门古街拍照打卡

昨日是“中国旅游日”，今年的主题是“锦绣山河，美好旅程”。

翻开洛阳的旅游地图，一个个景区尽显热度——在龙门石窟，游客云集，世界文化遗产的魅力让人沉醉；在洛邑古城，黛瓦楼阁，古色古香，游客身穿汉服打卡拍照；在老君山，层峦叠嶂，景色万千，游客陶醉于山水间……

数据也印证了洛阳文旅市场的火热——美团旅行数据显示，刚刚过去的五一假期，洛阳上榜全国TOP10热门目的地。

洛阳文旅缘何这么火？洛阳坚持以文塑旅、以旅彰文，全面实施文旅文创融合战略，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，走出一条独具特色的新文旅产业发展之路。

魏坡·新序

用“创意”添“新意” 推动洛阳文旅频频“出圈”

用手机“碰一下”打卡攒花瓣，获得“吃住行游购娱”等消费补贴……今年牡丹文化节期间，市文广旅局联合支付宝推出的“全城碰好运”城市打卡寻宝游戏，勾起不少游客的尝鲜欲。

该活动通过设置有奖打卡点位，将景区、博物馆、街区等“串珠成链”，游客游览之余，还可开启一场寻宝之旅，在参与性、趣味性十足的活动中感受古都洛阳的魅力。

新颖的创意带来“意想不到”的收益。市文广旅局相关负责人介绍，该活动新颖的玩法吸引海内外游客打卡20余万次，媒体总曝光量达1920万次，推动洛阳文旅再次“出圈”。

耳目一新的表达创新，让千年古都“自带流量”。近年来，洛阳文旅频频“出圈”，其背后靠的正是“人无我有，人有我新”的“颠覆性创意”。

游客在二里头夏都遗址博物馆数字馆沉浸式游览体验

从《唐宫夜宴》《龙门金刚》等“出圈”，到《风起洛阳》“一部剧带火了一座城”，再到博物馆奇妙夜活动掀起“博物馆热”……洛阳持续以“颠覆性创意”打造产品、组织活动，让传统文化与新奇创意“碰撞”，推动传统文化的时尚表达、厚重文化的现代转化，点燃文旅文创融合发展新引擎。

在洛阳各大景区、博物馆附近，经营文创产品的店铺人气十足。不少游客表示，虽然带不走洛阳的名胜古迹，但是可以把洛阳的文化符号——文创产品“打包带走”。

从考古盲盒、拓片盲盒，到洛城书签、国潮手办，在创意的加持下，一件件别具一格的文创产品，正在更好地讲活新时代的“洛阳故事”。