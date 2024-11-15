23日、24日，隋唐大运河文化博物馆临时闭馆

“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号今日发布公告称，隋唐大运河文化博物馆将于5月23日(周五)至5月24日(周六)临时闭馆两天，5月25日(周日)正常开馆。

“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号今日发布公告称，隋唐大运河文化博物馆将于5月23日(周五)至5月24日(周六)临时闭馆两天，5月25日(周日)正常开馆。 “隋唐大运河文化博物馆”微信公众号今日发布公告称，隋唐大运河文化博物馆将于5月23日(周五)至5月24日(周六)临时闭馆两天，5月25日(周日)正常开馆。 隋唐大运河文化博物馆临时闭馆公告 尊敬的游客朋友： 由于举办重要活动，隋唐大运河文化博物馆将于5月23日(周五)至5月24日(周六)临时闭馆两天，5月25日(周日)正常开馆，隋唐大运河文化博物馆感谢您的支持与理解！特此公告。 2025年5月19日 ⑥