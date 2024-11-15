23日、24日，隋唐大运河文化博物馆临时闭馆

“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号今日发布公告称，隋唐大运河文化博物馆将于5月23日(周五)至5月24日(周六)临时闭馆两天，5月25日(周日)正常开馆。
“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号今日发布公告称，隋唐大运河文化博物馆将于5月23日(周五)至5月24日(周六)临时闭馆两天，5月25日(周日)正常开馆。
“隋唐大运河文化博物馆”微信公众号今日发布公告称，隋唐大运河文化博物馆将于5月23日(周五)至5月24日(周六)临时闭馆两天，5月25日(周日)正常开馆。
隋唐大运河文化博物馆临时闭馆公告
尊敬的游客朋友：
由于举办重要活动，隋唐大运河文化博物馆将于5月23日(周五)至5月24日(周六)临时闭馆两天，5月25日(周日)正常开馆，隋唐大运河文化博物馆感谢您的支持与理解！特此公告。
2025年5月19日
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