再创纪录！中油一建承建的国内最大规格催化裂解装置完成机械中交

19日，记者从中国石油工程建设公司第一建设公司(简称中油一建)获悉，由该企业承建的国内最大规格催化裂解装置——中海石油大榭石化年产320万吨催化裂解一体化装置近日实现机械中交，标志着我国在重油轻质化领域迈出关键一步。

19日，记者从中国石油工程建设公司第一建设公司(简称中油一建)获悉，由该企业承建的国内最大规格催化裂解装置——中海石油大榭石化年产320万吨催化裂解一体化装置近日实现机械中交，标志着我国在重油轻质化领域迈出关键一步。

催化裂解装置能够将蜡油加氢尾油及减压渣油转化成干气、液化气、裂解石脑油、油浆等高附加值原料，是将在石油提炼过程中产生的重油加工为更环保、附加值更高的轻油产品的关键设备。

大榭石化年产320万吨催化裂解一体化装置应用了多项先进技术，实现了资源的高效利用与能源的深度转化。再生器和沉降器(简称“两器”)是该装置的核心“心脏”，其中再生器直径21米、高65.6米、重3885吨，沉降器直径18米、高54.7米、重2585吨，设备规格、重量和高度均为全国行业之最，制造、运输和吊装难度都极大。中油一建项目团队通过工厂化预制、机械化施工和现场标准化管理，实现了效率与安全的双重提升。