洛阳市2026年将实现义务教育集团化办学全覆盖

新建改扩建学校86所、撤并97个农村教学点、实现集团化办学全覆盖……近日，洛阳市出台推进义务教育优质均衡发展具体举措，明确了学校规划建设、教育教学质量提升、教师队伍建设等举措的目标任务。

新建改扩建学校86所、撤并97个农村教学点、实现集团化办学全覆盖……近日，洛阳市出台推进义务教育优质均衡发展具体举措，明确了学校规划建设、教育教学质量提升、教师队伍建设等举措的目标任务。 新建改扩建学校86所、撤并97个农村教学点、实现集团化办学全覆盖……近日，洛阳市出台推进义务教育优质均衡发展具体举措，明确了学校规划建设、教育教学质量提升、教师队伍建设等举措的目标任务。 持续推进义务教育中小学校规划建设 【优化义务教育学校布局】各县区科学编制区域城乡义务教育学校布局专项规划，推进城镇学校扩容增位。 【合理配置教育资源】2026年前新建改扩建义务教育学校86所，新增学位约2.7万个，寄宿制学校新增床位约1万个，基本化解大班额、大校额，达到优质均衡标准。 【开展农村教学点撤并】2025年，撤并97个农村教学点，着力整合200人以下教学点。 着力提升教育教学质量 【扩大优质教育资源】对有条件的、办学水平和群众认可度较高的学校，通过充分利用现有校舍资源、改扩建教学楼、建设新校区、合并周边薄弱学校、倾斜调配教师编制等方式，进一步扩大学位供给。按照“以城带乡、以老带新、以强带弱”的模式，在集团化办学覆盖率87%的基础上，2026年实现集团化办学全覆盖。 【保障不同群体公平发展】落实义务教育免试就近入学和公办民办学校同步招生政策，确保今年年底前，所有县区初中三年巩固率均达到95%以上、残疾儿童少年入学率均达到95%以上。 统筹推进教师队伍建设 【均衡配置师资队伍】统筹考虑县区承受能力和教师队伍实际以及三年内教师自然减退情况，推动县区间编制动态调整和均衡配置。合理设置体育、艺术类教师招聘岗位，解决艺体类教师不足问题。 确保2030年县域内校校达到每百名学生拥有体育、艺术专任教师数0.9人以上的优质均衡标准。 【提升教师队伍能力素养】每年培训教师不少于7000人次，2025年、2026年县级以上骨干教师占比分别达到19%、20%以上。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）