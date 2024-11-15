局地最高气温可达42℃以上！洛阳高温天气持续

根据最新的气象资料分析，受高压脊前西北气流和地面暖气团控制，20日、21日，我市将出现大范围高温天气，日最高气温普遍达38℃～40℃，局地最高气温可达42℃及以上。
根据最新的气象资料分析，受高压脊前西北气流和地面暖气团控制，20日、21日，我市将出现大范围高温天气，日最高气温普遍达38℃～40℃，局地最高气温可达42℃及以上。
具体预报
今天夜里：晴天间多云。
20日(周二)：晴天间多云，气温22℃～39℃。
21日(周三)：晴天到多云，夜里转东北风4级左右，气温24℃～39℃。
22日(周四)：多云到阴天转分布不均匀的阵雨、雷阵雨，偏东风3级～4级，气温24℃～33℃。
23日(周五)：多云间晴天，气温16℃～27℃。
24日(周六)：多云转晴天，气温16℃～28℃。
25日(周日)：多云间晴天，局地有阵雨、雷阵雨，气温17℃～30℃。
26日(周一)：晴天间多云，气温18℃～34℃。⑥
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