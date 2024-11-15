洛阳开展第15个中国旅游日法制宣传活动

为进一步推动旅游业高质量发展，营造文明、安全、有序的旅游市场环境，5月19日，洛阳市文化市场综合行政执法支队紧扣“锦绣山河美好旅程”主题，在关林景区开展第15个中国旅游日普法宣传及文明旅游推广活动，将法制宣传与文化服务有机融合，为游客打造安全有序的文旅环境，推动形成“知法、学法、守法、用法”的旅游市场氛围。

为进一步推动旅游业高质量发展，营造文明、安全、有序的旅游市场环境，5月19日，洛阳市文化市场综合行政执法支队紧扣“锦绣山河美好旅程”主题，在关林景区开展第15个中国旅游日普法宣传及文明旅游推广活动，将法制宣传与文化服务有机融合，为游客打造安全有序的文旅环境，推动形成“知法、学法、守法、用法”的旅游市场氛围。

此次活动聚焦普法宣传，现场设置宣传展台，通过悬挂横幅、发放资料、案例讲解等方式，向游客普及《民法典》《旅游法》《旅行社条例》等法律法规。执法人员结合近期典型案例，重点宣讲“不合理低价游”“强迫购物”等群众关切问题，现场受理游客投诉建议，实现问题即时响应、隐患动态清零，现场解答咨询30余人次，发放宣传手册、宣传单等500余份。

下一步，洛阳市文化市场综合行政执法支队将以此次活动为契机，持续深化旅游市场综合治理，健全“普法宣传+服务提升”长效机制，结合暑期旅游旺季开展专项整治行动，严厉打击侵害游客权益行为，为擦亮我市“历史文化名城”旅游品牌提供坚实法治保障。