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“520”“521”结婚登记 这些提醒请注意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.19 17:48
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　　“今年‘520’‘521’是新修订的《婚姻登记条例》施行后，首个结婚登记高峰时段。目前，我们在5月20日、5月21日分别接到结婚登记预约70余对、120余对。”19日，洛阳市西工区民政局婚姻登记处负责人温茜说。

　　●结婚登记不再需要户口簿

　　新修订的《婚姻登记条例》，自今年5月10日起施行。

　　条例规定，内地居民结婚，男女双方应当亲自到婚姻登记机关共同申请结婚登记。

　　申请结婚登记的内地居民应当出具下列证件和书面材料：本人的居民身份证；本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的签字声明。

　　这意味着自今年5月10日起，实行婚姻登记“全国通办”，结婚登记不再需要户口簿，也不用回老家。新修订的《婚姻登记条例》深化婚姻登记制度改革，进一步提高婚姻登记的便利性。

　　●结婚登记可在网上预约或电话预约

　　“‘520’‘521’临近，新人办理结婚登记将迎来高峰，建议打算办理结婚登记的新人提前进行预约。”洛阳市民政局社会事务科工作人员提醒。

　　以下预约方式，您可任选一种——

　　打开支付宝，搜索“豫事办”；进入“豫事办”，搜索“结婚登记”，可进行婚姻登记网上预约。填写男女双方基本信息，选择“现住址”，可完成结婚登记预约。

　　打开支付宝，搜索“民政通”；进入“民政通”，点击“婚姻登记预约服务”，可进行结婚登记预约。

　　可拨打洛阳市各县区婚姻登记处电话进行预约：

　　新安县民政局婚姻登记处：0379-67171197

　　伊川县民政局婚姻登记处：0379-69369311

　　宜阳县民政局婚姻登记处：0379-68822292

　　汝阳县民政局婚姻登记处：0379-68219029

　　洛宁县民政局婚姻登记处：0379-66239325

　　栾川县民政局婚姻登记处：0379-66825729

　　嵩县民政局婚姻登记处：0379-66322609

　　涧西区民政局婚姻登记处：0379-69939706

　　西工区民政局婚姻登记处：0379-63285607

　　老城区民政局婚姻登记处：0379-63741520

　　瀍河区民政局婚姻登记处：0379-63510429

　　洛龙区民政局婚姻登记处：0379-62362377

　　伊滨区民政局婚姻登记处：0379-69690366

　　偃师区民政局婚姻登记处：0379-60302799

　　孟津区民政局婚姻登记处(南区)：0379-67922079

　　孟津区民政局婚姻登记处(北区)：0379-66912443

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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