洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市首个公共交通源网荷储一体化项目并网发电
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.19 15:42
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　19日上午，在位于古城东路的洛阳交投集团公交公司场区，一块块蓝色太阳能光伏发电板整齐排列在场区停车场屋顶，吸收着来自太阳的能量。这些光能逐步转化为电能，成为场区和公交车的“充电宝”，为我市公共交通提供绿色能源。

　　当天，洛阳市首个公共交通源网荷储一体化项目——交投集团柔性支架光伏项目正式并网发电。

　　该项目占地1.1万平方米，建设容量1.95兆瓦，使用柔性支架技术，充分利用停车场上方空间，布设光伏板2900块，进行光伏发电。该项目年均发电量200余万千瓦时，覆盖全场区用电量25%，可创造直接利润118万元，既降低了传统交通运营的碳排放强度，又培育出绿色能源供给模式。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    从昏迷到重生：10岁女孩的43次“灌氧奇迹”
    从昏迷到重生：10岁女孩的43次“灌氧奇迹”
    从昏迷到重生：10岁女孩的43次“灌氧奇迹”
        10岁女孩糖糖(化名)不幸遭遇车祸，重度颅脑损伤致昏迷月余、肢体瘫痪。全家一筹莫展时，有人说“吸高压氧”...
  • ·身上无端出现淤青是咋回事？
  • ·凌晨两三点就醒怎么办？
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院保胎病区开科
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 通达电缆董事长马红菊：擦亮“洛...
  • 涧西区前五龙沟社区：金杏飘香富农家
  • 洛阳以城市之名向企业家致敬
  • 40℃以上！洛阳市气象台发布高温...
  • 洛阳：由“新”向“质” 产业图强
  • 沃野田畴光景新 洛阳集中连片推进...
  • 洛阳市企业家协会向广大企业家发...
  • 全省物流枢纽建设专题培训班在洛举办
  • 洛龙区创新推出“人才贷”产品 为...
  • 洛阳市首个公共交通源网荷储一体...
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605