洛阳市首个公共交通源网荷储一体化项目并网发电

19日上午，在位于古城东路的洛阳交投集团公交公司场区，一块块蓝色太阳能光伏发电板整齐排列在场区停车场屋顶，吸收着来自太阳的能量。这些光能逐步转化为电能，成为场区和公交车的“充电宝”，为我市公共交通提供绿色能源。

19日上午，在位于古城东路的洛阳交投集团公交公司场区，一块块蓝色太阳能光伏发电板整齐排列在场区停车场屋顶，吸收着来自太阳的能量。这些光能逐步转化为电能，成为场区和公交车的“充电宝”，为我市公共交通提供绿色能源。

当天，洛阳市首个公共交通源网荷储一体化项目——交投集团柔性支架光伏项目正式并网发电。

该项目占地1.1万平方米，建设容量1.95兆瓦，使用柔性支架技术，充分利用停车场上方空间，布设光伏板2900块，进行光伏发电。该项目年均发电量200余万千瓦时，覆盖全场区用电量25%，可创造直接利润118万元，既降低了传统交通运营的碳排放强度，又培育出绿色能源供给模式。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）