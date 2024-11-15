如何申请变更姓名？洛阳市公安局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：未满18周岁，想变更姓名，办理流程是什么？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：未满18周岁，想变更姓名，办理流程是什么？

市公安局回复：变更姓氏需要提交符合姓氏选择范围的关系证明材料，如果符合条件，需要到户籍室领取变更姓名告知书，按照告知书准备材料，对12岁以上，18岁以下的还需要外勤民警出具调查报告。如果您有其他疑问，可以电话咨询老城户政大厅0379-63136448。

>>>点击查看原帖 ⑥