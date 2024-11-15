洛龙区创新推出“人才贷”产品 为人才创新创业注入金融活水

记者从洛龙区人才发展服务中心获悉，近日，洛龙区联合金融机构创新推出“人才贷”“助企贷”等金融产品，为人才创新创业、民营经济高质量发展注入金融活水。

记者从洛龙区人才发展服务中心获悉，近日，洛龙区联合金融机构创新推出“人才贷”“助企贷”等金融产品，为人才创新创业、民营经济高质量发展注入金融活水。

“人才创新创业离不开金融支持，但现有政策对成长期人才(团队)的‘首投、首贷、首担’支持略有不足。”洛龙区人才发展服务中心相关负责人介绍，聚焦人才创新创业全周期需求，洛龙区以该区龙爱卡“白名单”人才及企业为发力点，联合中原银行、郑州银行和洛阳农商银行等金融机构，推出系列金融产品，主要包括“人才贷”“助企贷”等。其中，“人才贷”主要针对龙爱卡“白名单”和“洛龙人才库”备案人才开展，“助企贷”主要针对龙爱卡“白名单”人才所在企业开展。

“人才贷”等系列金融产品首创人才信用评估体系，将人才价值、技术专利等“软实力”转化为可量化的“信用资产”，最高授信额度300万元，构建“引才—育才—留才—用才”的全链条金融支持生态。“助企贷”聚焦企业创新发展痛点，推出“研发贷”“成果转化贷”等特色产品，灵活设置3至5年还款周期，并给予利率优惠，有效降低企业融资成本，为企业技术攻关、成果转化注入金融活水。

洛龙区人才发展服务中心相关负责人介绍，未来3年，该系列金融产品计划投放专项信贷10亿元，通过“政策+金融”协同发力，着力构建从“首投首贷”到“扩产续贷”的全周期服务体系，助力人才创新创业、区域经济高质量发展。有需求的人才可联系对接洛龙区人才发展服务中心或中原银行、郑州银行、洛阳农商银行等金融机构。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张哲南 张贞贞）