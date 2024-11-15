全省物流枢纽建设专题培训班在洛举办

13日至16日，全省“实施物流拉动 打造枢纽经济优势”培训班在我市举办，60余名来自省辖市发展改革部门、物流枢纽运营单位及省直相关单位的负责人参加培训。

13日至16日，全省“实施物流拉动 打造枢纽经济优势”培训班在我市举办，60余名来自省辖市发展改革部门、物流枢纽运营单位及省直相关单位的负责人参加培训。

培训以专题辅导、现场教学与交流研讨相结合的方式进行，邀请物流领域专家授课，并走进东方红(洛阳)国际陆港、中浩德电商物流园，了解洛阳物流枢纽建设成效。

洛阳作为中部地区唯一拥有多类型国家物流枢纽的非省会城市，物流规模持续扩大，物流总额、总收入、市场主体数量等位居全省前列。近年，我市物流设施不断完善，已建成49个大中型物流园区，基本实现全覆盖；开放能级稳步提升，开行洛阳至中亚、俄罗斯、东盟、波兰等国际货运班列和洛阳至宁波、青岛、连云港铁海联运班列，全国性重要物流通道枢纽效应持续凸显。

市发展改革委相关负责人表示，将以此次培训为契机，紧跟国家、省政策导向，以“双枢纽”建设为引领，努力把洛阳建成引领豫西、辐射全国、连接海外的现代物流强市，以枢纽经济赋能产业升级。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）