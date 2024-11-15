洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一国家级标准化试点项目将于年底验收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.05.19 08:48
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　日前，记者从市市场监管局获悉，在由国家标准化管理委员会、国家医疗保障局联合下达的2023年度社会管理和公共服务综合标准化试点(医疗保障领域)项目中，洛阳医疗保障服务标准化试点项目成为全省唯一获批的国家级标准化试点项目，将于今年年底正式验收。

　　医疗保障服务是社会管理和公共服务的重要组成部分。我市医疗保障局智能客服系统日前上线试运行，严格对标国家医保服务标准化体系建设要求，通过“智能中枢标准化响应、市县两级标准化协同、适老服务标准化供给”三重创新，打造出“流程可复制、质量可衡量、数据可溯源”的智慧医保服务新范式。记者了解到，新系统作为医保服务标准化试点平台，计划年内完成15个县区3400余个基层医保工作站点的医保服务标准化提升改造，并探索异地就医备案、零星报销受理等场景的“线上受理”标准制定。

　　市市场监管局相关负责人介绍，截至目前，洛阳共承担国家级标准化试点项目17个，其中工业试点项目4个、农业试点项目8个、服务业试点项目5个。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 毕晓燕 田超）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    从昏迷到重生：10岁女孩的43次“灌氧奇迹”
    从昏迷到重生：10岁女孩的43次“灌氧奇迹”
    从昏迷到重生：10岁女孩的43次“灌氧奇迹”
        10岁女孩糖糖(化名)不幸遭遇车祸，重度颅脑损伤致昏迷月余、肢体瘫痪。全家一筹莫展时，有人说“吸高压氧”...
  • ·身上无端出现淤青是咋回事？
  • ·凌晨两三点就醒怎么办？
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院保胎病区开科
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 通达电缆董事长马红菊：擦亮“洛...
  • 第一届“洛阳企业家日”主题交流...
  • 涧西区前五龙沟社区：金杏飘香富农家
  • 点缀沿黄公路！国际自行车赛在洛...
  • 洛阳以城市之名向企业家致敬
  • 洛阳：由“新”向“质” 产业图强
  • 40℃以上！洛阳市气象台发布高温...
  • 洛阳市企业家协会向广大企业家发...
  • 沃野田畴光景新 洛阳集中连片推进...
  • 全省物流枢纽建设专题培训班在洛举办
    		•
    百姓呼声
    机场西路高架什么时候通车？
    夹马营路公交车什么时候恢复？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605